Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor

Almanların en büyük korkuları listesinde, Almanya'nın en büyük müttefiki ve stratejik ortağı ABD, Rusya'yı takip etti.



Bild'in yayımladığı raporda Rusya'yı tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 56 iken, ABD'yi tehdit olarak görme oranı Rusya'nın sadece 1 puan gerisinde kaldı.



Ankette nükleer tehdit haberleri ile gündeme gelen Kuzey Kore'yi tehdit olarak görme oranı yüzde 27 iken, ABD'yi tehdit olarak görme oranının yüzde 55 olması şaşkınlığa neden oldu.

Yüzde 24'ü Türkiye'den korkuyor

Raporda, ankete katılanların yüzde 24'ü Türkiye'yi korkulan ülkeler kategorisine alırken Suudi Arabistan yüzde 23, Çin ise yüzde 16 oranında tehdit olarak kabul edildi.



Raporda orta yaştaki katılımcıların ABD'yi tehdit olarak görme oranının daha yüksek olduğu da belirtildi.



Geçtiğimiz yılın mayıs ayında ZDF'nin yaptığı ankete katılan Alman vatandaşlarının yüzde 82'si ABD'nin güvenilmez bir ortak olduğunu, yüzde 14 güvenilir olduğunu ve yüzde 4'ü ise karasız kaldığını belirtmişti.



2017 yılındaki bir raporda ise Almanların yüzde 71'i Rusya'ya güvenilmememsi gerektiği görüşündeyken, yüzde 67'si de aynı şeyi ABD için söylemişti.