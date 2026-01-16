Almanların anketinden endişe çıktı Trump NATO'ya ateş ediyor

  • İSTANBUL
Yapılan bir ankette, Almanların çoğunluğunun ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının NATO'nun varlığını tehdit ettiğini düşündüğü ortaya çıktı.

Kamu yayıncısı ZDF tarafından 13-15 Ocak tarihleri arasında 1245 kişiyle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 78'i Trump'ın politikalarının NATO'nun varlığını tehlikeye attığına inanıyor. Bu düşünceye katılmayanların oranı ise yüzde 18.

ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak askeri yollarla başka ülkelerin politikalarına müdahale etmesi durumunda, katılımcıların yüzde 69'u Avrupa Birliği'nin (AB) buna açıkça karşı çıkması gerektiğini savunuyor. Yüzde 22'lik bir kesim AB'nin tarafsız kalmasını isterken, sadece yüzde 5, ABD'yi desteklemek gerektiğini düşünüyor.

ABD'nin İran'a olası bir saldırısı konusunda ise Almanlar ikiye bölünmüş durumda.

Katılımcıların yüzde 37'si İran'daki İslam rejiminin sona ermesi için ABD'nin askeri müdahalesini desteklerken, aynı oranda (yüzde 37) kişi buna karşı çıkıyor. Yüzde 13 ise tarafsız kalıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak, olası bir ateşkesin Avrupa askerleri tarafından güvence altına alınması durumunda Almanların yüzde 49'u Alman ordusunun Ukrayna'da görev almasını destekliyor, yüzde 45 ise buna karşı çıkıyor.

Ankete göre, Almanların yüzde 71'i hükümetin ekonomiyi canlandırmak için yeterince çaba göstermediğini düşünüyor.

Buna karşılık yüzde 18 hükümetin attığı adımları yeterli buluyor.

Bu yıl yapılacak eyalet seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Doğu eyaletlerinde başbakan çıkarması ihtimaline katılımcıların yüzde 69'u olumsuz bakıyor.

Ankete katılanların yüzde 79'u aşırı sağı Almanya demokrasisi için bir tehdit olarak görüyor.

Aşırı solu tehdit olarak görenlerin oranı ise yüzde 57'de kaldı.

Ayrıca, Berlin'de yaşanan uzun süreli elektrik kesintisinin ardından Almanların yüzde 30'u kendi yaşadıkları yerde de benzer bir kesinti olmasından endişe duyuyor.

