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Dünya Almanlardan ülkücülere terörist yaftası
Dünya

Almanlardan ülkücülere terörist yaftası

Avrupa’da Türklere yönelik baskı ve yasaklamalar bitmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:33:00 -
Almanlardan ülkücülere terörist yaftası

Fransa’dan sonra Almanlar da Ülkücü Türkleri yasaklamaya hazırlanıyor. Ülkücü Hareket’in Almanya’daki tüm faaliyetlerinin yasaklanmasını öngören teklif, Federal Parlamento’daki iktidar ve muhalefet partilerinin ortak başvurusu ile hükümete iletildi. İktidardaki koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’in ortak başvurusu ile başlatılan girişim, Federal hükümetin Ülkücü Hareket’in yasaklanması konusunu ele almasını öngörüyor. Söz konusu partiler verdikleri ortak teklifte, Ülkücü Hareket’in ırkçı, Yahudi düşmanı ve demokrasi karşıtı olduğu, ayrıca Almanya’nın iç güvenliğini de tehdit ettiği iddia ediliyor. Ülkedeki terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik en küçük bir önleyici karar alamayan Almanların, ülkücü Türklere pranga vurmak istemesi, Türkiye düşmanlığının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

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