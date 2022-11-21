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Gündem Almanlar'dan skandal 'Türkiye' çıkışı! PKK'ya sahip çıktılar
Gündem

Almanlar'dan skandal 'Türkiye' çıkışı! PKK'ya sahip çıktılar

Alman siyasetçiler Türkiye'nin PKK/YPG operasyonuna tepki gösterdi. Alman vekiller skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 20:13:00 -
Almanlar'dan skandal 'Türkiye' çıkışı! PKK'ya sahip çıktılar

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, Beyoğlu'ndaki hain terör saldırısı ve Türkiye'nin hava operasyonuyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Diğer Alman siyasiler de Türkiye düşmanlıklarını açık ettiler.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında terör örgütü PKK’nın sorumlu olduğuna ilişkin emareleri ciddiye aldıklarını söyledi.

Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin Suriye'ye ve Irak’ın kuzeyine düzenlediği operasyonu değerlendirdi.

"Emareleri ciddiye alıyoruz"

Türkiye'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki çeşitli noktalara yoğun hava ve topçu harekatı yaptığına dair haberleri gördüklerini belirterek, "İstanbul’daki korkunç terör saldırısından sonra Alman hükümetinin, Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlıyorsunuzdur. Biz, PKK'nın veya Türkiye'de onunla bağlantılı grupların sorumluluğuna ilişkin mevcut emareleri de çok ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye çağrı

Burger, PKK’nın Avrupa Birliği’nde (AB) terör organizasyonu olarak listelendiğini aktararak, Türkiye’nin eylemlerinde meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade ettiğini söyledi.

"Türkiye'yi orantılı hareket etme ve bu bağlamda uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." diyen Burger, gergin olan durumu daha da artıracak bir şey yapılmasından kaçınılmasını istedi.

Haddi aşan açıklamalar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dün gece ve bu sabah Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarına Alman politikacılardan akıllara zarar tepkiler geldi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin küçük ortağı FDP'nin dış politika sözcüsü Ulrich Lechte, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Erdoğan devletler hukukunu ihlal ederek Suriye ve Irak'taki Kürt bölgelerine saldırıyor, aynı zamanda İran Kürt kenti Mahabat'a giriyor. Her iki durumda da çok sayıda sivil kurban verildiğini hesaba katmak gerekir. Bu tartışmaya açık olmayan tutumu kınıyorum. Artık nihayet oraya bakmalı ve harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yeşiller Dış Politika Sözcüsü Jürgen Trittin de Twitter'den yaptığı paylaşımla Türkiye'yi kınadı. Trittin, "Diğer ülkelere yönelik devletler hukukunu ihlal eden saldırılarla seçim kampanyası yürütmek... Erdoğan ve Putin gibi otokratlar aynı reçeteyi izliyor" açıklaması yaptı.

Yeşiller partisinin iç politika sözcüsü Lamya Kaddor ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan yıllardır Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge oluşturmak istiyor. Anlaşılan hesaplaşma zamanını ve bombalamayı meşrulaştıran tek şey İstanbul'daki saldırı değildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri de bu süre zarfında onaylanmıyor. Seçimler yaklaşıyor" açıklaması yaptı.

Skandal DEAŞ çıkışı

Muhalefetteki Sol Parti'nin (Die Linke) eş başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Martin Schirdewan da Türk ordusunun operasyonlarını kınayan bir açıklama yayınladı. Twitter hesabından açıklama yapan Schirdewan, "Türkiye bu gece ağır şekilde Rojava'yı bombaladı. Erdoğan, DAEŞ ile savaşanlara saldırıyor. İçişleri Bakanı Nancy Feaser yarın Ankara'da terörizm konusunda konuşmak istiyor. Bu ziyaret iptal edilmeli. İki yüzlülüğün de bir sınır var!" ifadelerini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser iki günlük resmi ziyaret için Pazartesi günü Türkiye'ye gidecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelecek olan Faeser'in gündemindeki konular arasında terörizmle mücadele de bulunuyor.

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