Almanlardan şaşırtan Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanmaya başladı

Almanya’dan yurtdışına havayolu ile yapılan seyahatler, 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde % 43 arttı.



Almanya’dan yurtdışına havayolu ile yapılan seyahatler, 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde % 43 arttı. İspanya ve Türkiye açık ara lider.

2023’te Almanya’dan yurtdışına çıkışlar!

Turizmdatabank'ın, Alman federal istatistik ofisi Destatis tarafından açıklanan verilerden derlediği bilgilere göre, Almanya’dan yurtdışına havayolu ile yapılan seyahatler, 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde % 43 artarak 22 milyon oldu. İspanya ve Türkiye açık ara lider konumda.

Almanların 2023’te destinasyon tercihleri!

Alman turistin en çok seyahat ettiği tatil destinasyonları içinde 3,3 milyonla İspanya ilk sırada, Türkiye 2 milyon kişiyle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan İtalya 1,4 ve ABD de 1,3 milyon yolcu aldı.

Turizm Ajansı

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