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Almanlardan olay pankart! 'Türkiye karşısında diz çöktük'

Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretiyle birlikte iki ülkenin ilişkilerinin son derece güçlenmesinden rahatsız olan Türkiye düşmanı Almanlar, bu durumu 'Türkiye'ye diz çöktük' şeklinde pankartlar açarak tepkiyle karşıladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:37
Almanlardan olay pankart! 'Türkiye karşısında diz çöktük'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'nın en büyük şehirlerinden Köln'e DİTİB Merkez Camisi açılışı için gitmesi, şehirde yaşayan Türk düşmanı terör sevicilerini oldukça rahatsız etti.

‘Türkiye'ye diz çöktük’ pankartı taşıdılar

 Başkan Erdoğan şehirde inşa edilen camiyi açacak. Törenden önce Köln sokaklarında Türkler için coşku, Türkiye düşmanları Almanlar ve PKK destekçileri için gerginlik hakim. 

Türkiye düşmanı bir Alman "Türkiye'ye diz çöktük" pankartı taşıyor

Almanya'da yaşayan gurbetçi Türkler, Köln'deki DİTİB Merkez Camisi'nin açılış töreni öncesi Başkan Erdoğan'ı bekliyor

Köln'de yaşayan bir grup terör destekçisi

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 15:37
  1. Almanya
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