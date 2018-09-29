Almanlardan olay pankart! 'Türkiye karşısında diz çöktük'
Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretiyle birlikte iki ülkenin ilişkilerinin son derece güçlenmesinden rahatsız olan Türkiye düşmanı Almanlar, bu durumu 'Türkiye'ye diz çöktük' şeklinde pankartlar açarak tepkiyle karşıladı.29 Eylül 2018 Cumartesi 15:37
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'nın en büyük şehirlerinden Köln'e DİTİB Merkez Camisi açılışı için gitmesi, şehirde yaşayan Türk düşmanı terör sevicilerini oldukça rahatsız etti.
‘Türkiye'ye diz çöktük’ pankartı taşıdılar
Başkan Erdoğan şehirde inşa edilen camiyi açacak. Törenden önce Köln sokaklarında Türkler için coşku, Türkiye düşmanları Almanlar ve PKK destekçileri için gerginlik hakim.
Türkiye düşmanı bir Alman "Türkiye'ye diz çöktük" pankartı taşıyor
Almanya'da yaşayan gurbetçi Türkler, Köln'deki DİTİB Merkez Camisi'nin açılış töreni öncesi Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Köln'de yaşayan bir grup terör destekçisi
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