Almanlara Türk şıklığı

Her 10 Alman’dan birini giydiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 3-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Munich Fabric Start Sourcing Fuarı’na katılarak Almanya’daki pazar payını arttıracak.

Tekstil sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan Munich Fabric Start Fuarı ile aynı fuar alanında ilk kez düzenlenecek olan Munich Fabric Start Sourcing Fuarına katılacak olan Türk konfeksiyon sektörü, 2018 yılında 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptığı Almanya’ya 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat hedefliyor. Türkiye Milli Katılım Organizasyon Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından yapılacak olan Munich Fabric Start Sourcing Fuarına 10 Türk firması katılıyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Munich Fabric Start Sourcing Fuarına katılacak firmaların Sonbahar/Kış2020/21 sezonu koleksiyonlarını sunacaklarını, Almanya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelecek alıcılarıyla bir araya gelme fırsatı yakalayacaklarını kaydetti.

Almanya’nın, Türkiye’nin konfeksiyon ihracatında lider ülke olduğu bilgisini veren Sertbaş, “Almanya’ya 2018 yılında Türkiye genelinde 3,2 milyar dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettik. Almanya’nın konfeksiyon ithalatından yüzde 10 pay alıyoruz. Almanya pazarına yakınlık avantajımızı kullanarak, kendi koleksiyonlarımızı pazarlayarak 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Munich Fabric Start Sourcing Fuarı bu hedefe ulaşmamızda itici rol oynayacak” şeklinde konuştu.