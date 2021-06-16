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Ekonomi Almanlar, Türkiye kararını verdi
Ekonomi

Almanlar, Türkiye kararını verdi

Dünyanın önemli tatil şirketlerinden TUI Group, yaptığı açıklamada, Almanların yeni tip koronavirüs pandemisinden önceki döneme göre; daha yüksek oranda tatil rezervasyonu yaptıklarını açıkladı. TUI Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Marek Andryszak, Almanların Mayıs ayından bu yana, özellikle İspanya, Yunanistan ve Türkiye’ye yüksek talep gösterdiklerinin altının çizdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 18:46:00 - 2021-06-16 18:54:05
Almanlar, Türkiye kararını verdi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) karantina önlemleri nedeniyle turizm alanında yaşanan kısıtlamalar 2020 yazında kişilerin tatil yapamamasına neden olmuştu.

Aşının bulunup uygulanmaya başlamasıyla birlikte ülkeler sınır kapılarını açmaya başlarken, 2020 yazında tatile gidemeyen birçok kişi rezervasyonlarını Mayıs ayı itibarıyla yapmaya başladı.

Avrupa’nın en büyük ülkesi olan Almanya ise 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaları daha da gevşetmeye hazırlanırken Almanların 2021 yazıyla ilgili yaptıkları rezervasyonlarla ilgili açıklama geldi.

Dünyanın önemli tatil şirketlerinden TUI Group, yaptığı açıklamada, Almanların corona virüs salgınından önceki döneme göre daha yüksek oranda tatil rezervasyonu yaptıklarını açıkladı.

TUI Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Marek Andryszak, Almanla  rın Mayıs ayından bu yana, özellikle İspanya, Yunanistan ve Türkiye’ye yüksek talep gösterdiklerini belirtti.

Marek Andryszak, "Yaz tatili hazırlıkları şu anda tüm hızıyla devam ediyor ve seyahate dair tüketici iyimserliği gün geçtikçe artıyor" dedi.

Mayıs ayından bu yana yapılan rezervasyonların 2019 yılını geçtiğini belirten Andryszak, “İspanya'nın özellikle Balear ve Kanarya Adaları'na, bununla birlikte Yunanistan ve Türkiye’ye güçlü bir talep var” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Asker

Siz almanları değil gurbetçiler düşünün parayı bırakan onlar
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