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Almanlar neden korkuyor? İsrail terörünü görmezden geldiler

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlarla ilgili açıklama yapan Almanya, şehit olan Filistinli sivillere yer vermedi. Bu durum 'Almanlar neden çekiniyor?' yorumlarına neden oldu.

13 Kasım 2018 Salı 16:35
Almanlar neden korkuyor? İsrail terörünü görmezden geldiler

Almanya'nın, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde patlak veren olaylarla ilgili açıklamasında şehit olan Filistinlilere yer vermemesi dikkati çekti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ve İsrail'in güneyindeki durumun alarm verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yüzlerce füzenin ve havan topunun İsrail'e atıldığı belirtilerek, bir kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı aktarıldı.

"Bu füze atışını sert bir şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, masum sivillere yönelik şiddetin gerekçesinin olamayacağı vurgulandı.

Filistinli şehitler görmezden gelindi

İsrail'in saldırganlığının kınanmadığı ve Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin hiçbir cümlenin yer almadığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğini koruma ve saldırılara uygun şekilde reaksiyon gösterme hakkına sahip olduğunu her zaman açıkça belirttik." ifadesi kullanıldı.

Mısır ve Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuk çabalarının son 2 haftada rahatlamaya yol açtığı, ancak şimdi bu durumun bozulma tehlikesinin bulunduğu savunulan açıklamada, barış ve diyalog isteyenlerin seslerinin duyulması ve durumun sakinleşmesine ilişkin çabaların yoğun şekilde sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

"Bu bağlamda Mısır, BM ve diğerlerinin çabalarını açıkça destekliyoruz." vurgusu yapılan açıklamada, gerilimin tehlikeli ölçüde tırmanma tehlikesinin bulunduğu kaydedilerek, şiddetin durdurulması yönünde çağrı yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızmasıyla yaşandı.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı.

Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:35
  1. Gazze Şeridi
  2. Almanya
  3. Filistin
  4. İsrail
  5. Almanya Dışişleri Bakanlığı

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