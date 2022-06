Almanlar domuz eti ve alkolü bıraktı

irfandunyamız.com yazarı Geylani Akan, bugünkü yazısında Almanya'da evine misafir olduğu doktor Osman Tatlı'nın tespitlerini okuyucularına aktardı. Akan, Almanya'da artık elit tabakanın domuz eti yemediğini ve alkolü bıraktığını söyledi.



İşte Akan'ın o yazısı;



10 günlük program için 2022 Haziranında Almanya’nın Braunschweig şehrine gittim. Bu şehre takriben 20 yıl önce ilk gittiğimde tanıdığım hiç kimse yoktu. Bu sefer gittiğimde kendi köyüme gitmiş gibi oldum. Üç günlük İslam kültür haftası diye bir program yaptılar görülmeye değerdi. Özellikle gençlerin ve hanım kardeşlerimizin gayreti takdire şayandı. Braunschweig şube başkanı Bayram Ali Kaya kardeşimiz sağolsun bizimle de çok misafirperver bir şekilde ilgilendi.

Bizim gibi hatipler işler tamamladığı zaman gidiyor, bir iki konuşuyorlar. Tabiri caiz ise bizler ekranda görünüyoruz, işin en zor kısmı arkada kalan, görünmeyen kısımda oluyor. Perde arkasındaki insanların isimleri, şöhretleri yok. Çalışmalarını, gayretlerini, gece gündüz ter dökmelerini görünce söyleyecek tek kelime kalıyor, bunlar bu devrin sahabeleri herhalde diyorum.



Yoğun ilgi

Program yapılan alan çok büyük, bir yanda cami ve külliye… Yan tarafta özel okul, etrafında çok geniş park alanları… Binlerce insanın rahatça giriş çıkış yaptığı bir mekan. Pandemiden dolayı böyle programlara ara verildiği için bu programa rağbet çoktu. Sadece Türkler gelmemiş bir çok ülkenin insanı vardı. Alman ailelerin de dikkatini çekmiş, onlar da gelmişler. Hele çocuklar için yapılan programlar gerçekten mükemmeldi. Gelecek nesillere kültürümüzü aktarmak için akla gelen bir çok şey yapılmıştı. Gaziantepli Ali Ayaz kardeşimin başarılı sunumuyla yapılan program hayli dikkat çekiciydi.

Ertesi gün Hannover’de yapılan İslam Kültür Haftası programına katıldım. Avrupa’da çalışmaya ilk defa Hannover’den başladığım için oradaki insanları neredeyse yediden yetmişe tanıyordum. Gel gör ki yaşlıların bir çoğu ahirete göç etmişler, bir kısmı da Türkiye’ye dönüş yapmışlardı. Gençler ise maşaallah büyümüşler, kimisini tanıdım kimilerini tanımadım.

Her vakit namazda cemaatin büyük çoğunluğu gençlerden oluştuğu için namazların bir başka zevki vardı. Hannover’de yazılacak çok değerli insanlar var, bu sayfalar almaz diye isimlerini yazmıyorum. Eğitim merkezinin cıvıl cıvıl yüzlerce çocuk ile dolması, hafta sonu her kesimden insanın çocuklarının elinden tutarak koşuşturmaları inanın beni çok ümitlendirdi. Her camiye gittiğimde şadırvanların ve ihtiyaç yerlerinin çiçek gibi olması ne kadar şaşırtıcıydı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gerek ülkemizde gerekse ülke dışında abdesthanelerin mezbelelik gibi olmasına üzülüp dururdum oysa ki…

Eski bir tarihe sahip Goslar şehrinde iki gece Bülent kardeşimde misafir kaldım. Babası dört yıla yakın bir süredir sessiz sedasız yatalak. Devlet sürekli gece gündüz bakımını yapacak görevliler tahsis etmiş.

Güneydoğunun beyefendisi olan amcadan bir hatıra: Geçmişte Antalya’da manavdan domates alırken fiyatı ucuz olandan alınca oradakiler kendi aralarında; “Şu adamda çok cimri” demişler. O esnada bir kadın bayılıp düşünce, amca hemen bir taksi çağırmış ücretini vermiş; “Bu hastayı hemen hastaneye kavuşturun” demiş. Az önce ona cimri diyenler şaşırmışlar durumu kendisine sormuşlar. Amcanın cevabı ilginç olmuş: “Domatesler ucuz da olsa, pahalı da olsa, vücudumda bir kaç saat kalacak. Allah Teala için yaptığım ise ebedi hayatta karşıma çıkacak.”



Ah Selahattin abi

Goslar şehri havası ve suyu ile de çok güzel. Goslara her gittiğimde Selahattin Bayrakçı Abi’ye misafir oluyordum. O güzel insanın vefatından sonra ilk gidişim. Çok duygulandım, onun ile gezdiğimiz yerleri hatırladım. Çok değerli evlatları var sağ olsun Hakan bizimle çok ilgilendi. Makamı cennet olsun yeri boş kalmamış.

Selahattin Abi’nin ismi geçen her yerde bir cümleyi zikrediyorlar. İlk kuşaktan birisi yaşlanmış, oğlu babasını huzurevine bırakmış. Bu genç bir gün elinde köpeği ile gezerken rahmetli Selahattin Abi ile karşılaşmış. Selahattin Abi ona demiş ki: “Köpeğe evinde yer buldun hemi?”

Akşam Hakan, Fevzi ve Bülent ile Herzberg’e gittik. Osterode cemaati de oraya gelmişti. Çok güzel katılım vardı. Gece gündüz demeden koşuştururken ömrümüz olursa 20 yıl sonrasını düşündüm; kim bilir bu günleri hatırladıkça neler düşünürüz?

Her anın çok büyük nimet olduğu şuurunda olanlar kazanan oldular. İnsanlar yaşlanınca ya ah derler ya da oh derler. Hayra vesile olanlar; “Oh be iyi ki bir baltaya sap olmuşum” derken, şer yolunda olanlar; “kazmanın biriymişim” deyip pişman olacaklar. Bu dünyada pişmanlık duymak yine de iyi, ya diğer dünyaya kalırsa halimiz nice olur?



Şubeler canlı

Hannover bölgesindeki bütün şubeleri gezdik çok güzel gelişmeler var. Schtadthagen şubesi mükemmel bir mekan almış, maşallah bir yıl olmadan 500 bin Euro borçlarını bitirmişler. Laatzen şubesi küçük şube fakat Allah onlara öyle bir mekan nasip etmiş ki görünce hayran oldum. Fakat belediye her türlü zorluğu gösteriyor bir yıldan beri açılış yapamamışlar. Mağdebur şehri Hannovere 150 km uzakta; orada teşkilat yoktur, yeni kuruyorlar. Genelde Elazığlı kardeşler var. Onlar da çok büyük bir mekan almışlar inşallah açılışını da gideriz.

Aslen Sivaslı olup Peine’de doğup büyüyen kalp doktoru soyadı gibi tatlı insan Osman Tatlı’nın evinde bir gece misafir kaldık. Osman kardeşimin güzel tespitleri var. Almanya’da artık domuz etini elit tabaka yemiyormuş. Muayeneye gelen hastaları; “Ben domuz etini ve içkiyi bıraktım” diyorlarmış. Sağlıklarını korumak için Allah’ın necis dediği domuzu terk ediyorlar, bir de iman etseler ne güzel olur. Artık yaşlıları huzur evlerine koymayıp kendi yakınlarında bakanlar da çoğalıyormuş.

Misburg cemiyetine her gittiğimde cemaati az olurdu. Maşallah Muammer Hoca takdirlik çalışma yapmış.

Müezzinlik yapan genç Nevzat kardeşimi çok sevdim aslen Sırpmış. Biraz sohbet ettik meğerki bir kaç yıl önce iman etmiş, Mükemmel Kur’an okuyor bir ara hafızlığa başlamış. Muammer Hoca ona Türkiye’de İlahiyat okutmayı düşünüyormuş.

Garbsen cemaatindeki gençler görülmeye değerdi, Hameln’de cuma namazını eda ettik. Neustadt mesai saati olduğundan cemaat azdı fakat bulunanların güler yüzleri yeterli idi. Lebenstedt ve Watenstadt iki cemiyet yakın olduğu için tek program yapıldı. Bir anda karşımda sayısız genç kardeşimi görmek beni çok mutlu etti. Hazırlandığım konuyu değiştirdim gençlere bazı mesajlar vermeye çalıştım.

İslam güneşinin batıdan doğacağı inancım yeniden tazelendi. Daha yazılacak çok güzel şeyler gördüm. Okuyucuların sıkılmaması için burada son verirken bütün cemiyetlerde emeği geçen kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Bütün programları takip eden ve bizi uğurlamak için havaalanına kadar gelen bölge başkanı Davut Toklu ve Mustafa Yavuz’un şahsında tüm bölge halkına selamlar dualar ediyorum. İsmini sayamadıklarım da kusuruma bakmasınlar. Allah’a emanet olun kardeşlerim.