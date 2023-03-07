Alman yardım derneği başkan yardımcısı: Hayal ötesi bir yıkım gördüm

Almanya'ya kick boksta dünya şampiyonluğu getiren, TV sunuculuğunun yanı sıra Arbeiter Samariter Bund (ASB) adlı yardım kuruluşunda başkan yardımcılığı yapan Dr. Christine Theiss (43), sekiz kişilik ekibi ile Hatay'ın Samandağ ilçesine gitti. Bölgede dere sularını arıtarak içme suyu haline getiren ekipte yer alan Theiss, deprem bölgesindeki izlenimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

FOTOĞRAFLAR YETERSİZ KALIR

ACİL yardım ekibine bir gün boyunca eşlik ettiğini belirten Theiss, "O 24 saat bana 48 saat gibi geldi. Burası çok yoğun nüfuslu bir bölge. Bir saat boyunca yıkılmış evlerin yanından geçtik ve bu, hasar bölgesinin sadece başlangıcı. Buradaki yıkımın korkunç olacağı benim için açıktı. Ancak gerçek, hayal gücünün ötesinde. Hiçbir fotoğraf veya video boyutları anlaşılır hale getiremez" dedi.

ŞEHİR ARTIK ÇOK SESSİZ

Depremden milyonlarca insanın etkilendiğini ifade eden Theiss izlenimlerini, "Hasar alanı güney Almanya'nın tamamı kadar büyük. Pek çok bina kâğıttan evler gibi yıkılmış, altyapı tamamen yok olmuş. Bazı evler sağlam görünüyor, ancak kimse içeri girmeye cesaret edemiyor. Çadırımda ilk gece çok sessizdi. 120 bin nüfuslu kentte ses yok. Jeneratörler çalışınca gün başladığı anlaşılıyor" diye yazdı.

CESARET BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Kendisini en çok insanların cesaretinin etkilediğini ifade eden Christine Theiss, "Enkaz kaldırmayı hızlandırmak ve yeniden inşayı başlatmak için ülkenin her yerinden hafriyat makineleri ve kamyonlarla geliyorlar. İlk dükkânlar tekrar açılıyor. Bir şeyler yapmak istiyorsanız bağış yapın. En çok bu yardımcı olur" dedi.

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