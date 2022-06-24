Alman uzmandan çok konuşulacak sözler: Erdoğan bunu yapan kişi olmak istiyor
Alman Gazeteci ve Ortadoğu Uzmanı Daniel Gerlach, Türk SİHA'larının Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişini durdurduğunu söyledi. Alman uzman ayrıca "Erdoğan Türkiye'yi eski ihtişamına kavuşturan kişi olmak istiyor" şeklinde konuştu.
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Alman Gazeteci ve Ortadoğu Uzmanı Daniel Gerlach, katıldığı bir programda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Batılı devletlerin komünizmin yayılmasını önlemek için Türkiye'yi NATO'ya dahil ettiğini dile getiren Gerlach, "Putin Sovyetler Birliği'nin çöküşünün en büyük felaket olduğunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan için ise Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılarak çökmesi büyük bir travma. Erdoğan Türkiye'yi eski ihtişamına (Osmanlı) kavuşturan kişi olmak istiyor" şeklinde konuştu.
Ukrayna'ya satılan Türk SİHA'larının Rus ordusunun ilerleyişini durdurduğunu söyleyen Gerlach, şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna'ya ilk insansız hava aracını Türkiye teslim etti. Ukrayna'nın Türk insansız hava araçları Rus ilerlemesini kesin olarak zayıflatan ilk silahlardı."