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Gündem Alman uzmandan çok konuşulacak sözler: Erdoğan bunu yapan kişi olmak istiyor
Gündem

Alman uzmandan çok konuşulacak sözler: Erdoğan bunu yapan kişi olmak istiyor

Alman Gazeteci ve Ortadoğu Uzmanı Daniel Gerlach, Türk SİHA'larının Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişini durdurduğunu söyledi. Alman uzman ayrıca "Erdoğan Türkiye'yi eski ihtişamına kavuşturan kişi olmak istiyor" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 17:02:00 - 2022-06-24 17:02:58

 yeniakit.com.tr 

Alman Gazeteci ve Ortadoğu Uzmanı Daniel Gerlach, katıldığı bir programda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Batılı devletlerin komünizmin yayılmasını önlemek için Türkiye'yi NATO'ya dahil ettiğini dile getiren Gerlach, "Putin Sovyetler Birliği'nin çöküşünün en büyük felaket olduğunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan için ise Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılarak çökmesi büyük bir travma. Erdoğan Türkiye'yi eski ihtişamına (Osmanlı) kavuşturan kişi olmak istiyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya satılan Türk SİHA'larının Rus ordusunun ilerleyişini durdurduğunu söyleyen Gerlach, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'ya ilk insansız hava aracını Türkiye teslim etti. Ukrayna'nın Türk insansız hava araçları Rus ilerlemesini kesin olarak zayıflatan ilk silahlardı."

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Yorumlar

Nur

Evet tc ni osmanlının eski ihtişamına kavuşturacak tek lider RTE dır

Güney Doğulu

Evet o istiyor ve Türkiye'nin halkı da istiyor. İstemek ayrı icraatı yetmiyor çünkü yalnız. Halk öyle görüyor. MARKALARINDAN mücahitce bağlık gözükmüyor. Çevresi çıkarcılarla dolu. Danışmanlar onu eksik bilgilendiriyor...
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