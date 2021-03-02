Alman uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamazlar

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'ne (SWP) bağlı Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin (CATS) başkanlığını yapan Günter Seufert, Batılı ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında Yunan basınına konuştu.

"Türkiye bölgesel bir güç"

Almanya'nın Türkiye'yi bölgesel güç kabul edip etmediğine ilişkin soruya Seufert, "Tabii ki evet. Ve bu sadece Berlin için değil. Aynı şey Washington için de söylenebilir. Rusya'nın Dağlık Karabağ savaşına nasıl tepki verdiğini de görün. Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'daki nüfuzunu genişletmesine izin verdi. Yani Rusya da Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak kabul ediyor. Türkiye'nin komşularına baktığımızda Yunanistan ve Bulgaristan gibi küçük devletler ile Suriye ve Irak gibi başarısız devletler görüyoruz. On yıllardır muazzam uluslararası baskı altında olan İran'ı da görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bölgesel bir güçtür. Kendi başına bir güçtür. Bugün Afrika'daki etkisini genişletiyor. Bunu bir gerçek olarak görebilmeliyiz." dedi.

"İtalya-İspanya Türkiye ile bağlarını tehlikeye atmak istemiyor"

Avrupa Birliği'nin "Mart Zirvesi"yle ilgili olarak Seufert, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda ılımlı bir dönemde olduğunu görüyoruz. İspanya ve İtalya, Türkiye ile bağlarını tehlikeye atmak istemiyor. İspanyol bankaları Türk finans sistemine büyük ölçüde bağlı" dedi.

"ABD ve NATO Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz"

Washington'un Rusya karşısında Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayacağını ifade eden Seufert, "Batı, Rusya'ya karşı stratejik manevra alanına sahip Türkiye'yi kaybedemez" dedi.

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