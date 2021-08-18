Alman Süper Kupası'nın sahibi Bayern Münih oldu
Lewandowski'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 3-1 yenerek Almanya Süper Kupası'nın sahibi oldu. Mücadelenin 53. dakikada attığı gol ofsayta takılan Haaland, maç boyunca etkisiz bir performans sergiledi.
Alman Süper Kupası'nda Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleden Münih galip ayrıldı.
Bavyera ekibine kupayı getiren goller 41. ve 74. dakikalarda Robert Lewandowski ile 49. dakikada Thomas Müller'den geldi. Dortmund'un tek sayısını ise 64. dakikada Marco Reus kaydetti. Mücadelenin 53. dakikada attığı gol ofsayta takılan Haaland, maç boyunca etkisiz bir performans sergiledi.
9. kupa zaferi
Bu sonuçla Bayern Münih, Alman Süper Kupası'nı 9. kez müzesine götürmüş oldu.