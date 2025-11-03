Alman Stark Defence fiyaskosu: Milyon dolarlık dronlar hedefi ıskaladı

Alman savunma girişimi Stark Defence, Ekim 2025’te gerçekleştirilen askerî denemelerde tüm hedefleri ıskalayan otonom kamikaze dronları nedeniyle büyük bir itibar kaybına uğradı. Bu bağlamda Şirketin yapay zekâ destekli Virtus kamikaze dronları yeni testlere tabi tutuldu.

Birleşik Krallık ve Almanya ordularıyla yapılan 4 ayrı denemede tek bir isabet bile sağlayamayınca, savunma alanında risk sermayesinin “saha tecrübesiyle kanıtlanmış teknolojilerin” yerini alıp alamayacağı tartışma konusu oldu. Financial Times’ın aktardığına göre başarısızlık, Avrupa savunma çevrelerinde ciddi soru işaretlerine yol açtı.

YÜKSEK DEĞERLEME, SIFIR PERFORMANS

2024’te kurulan ve toplamda 100 milyon dolar yatırım alan Stark Defence, Ağustos 2025’te Sequoia Capital liderliğinde 62 milyon dolarlık bir yatırım turuyla yaklaşık 500 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. Peter Thiel’e bağlı Thiel Capital, NATO İnovasyon Fonu, CIA’nin yatırım kolu In-Q-Tel ve 8VC gibi dikkat çeken fonlar da yatırımcılar arasındaydı. Şirket, savunma teknolojilerinde Avrupa’nın Anduril’e cevabı olarak görülüyordu.

Dikey kalkış-iniş kabiliyetine sahip, 5 kilogram harp başlığı taşıyan ve 100 kilometre menzil vadeden Virtus sisteminin, GPS olmayan ortamlarda otonom navigasyon ve hedef tespit yeteneklerine sahip olduğu iddia ediliyordu. Ancak denemelerde sistemin dört atışında da hiçbir hedefi vuramaması, hedefleme doğruluğu ve operasyonel güvenilirlik konusunda ciddi şüpheleri beraberinde getirdi.

DroneXL tarafından yapılan habere göre test sonuçları, özellikle otonom sistemler alanında hızlı kapasite artışı baskısı altında olan Avrupa savunma makamları açısından büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Denemelerde yaşanan tam başarısızlık, şirketin agresif pazarlama söylemleri ve yüksek yatırım desteğiyle birleşince, startup tabanlı savunma çözümlerinin olgunluğu sorgulanmaya başladı.

SAHA DENEYİMİ EKSİKLİĞİ

Şirketin kurucusu Florian Seibel, aynı zamanda keşif dronları geliştiren Quantum Systems’in de başında bulunuyor. Stark Defence, askerî uygulamalara odaklanmak üzere Quantum Systems’ten ayrılmıştı ve kısa sürede Birleşik Krallık’ta üretim tesisi açmış, Berlin merkezli otonom yazılım şirketi Pleno’yu satın almıştı. Virtus sisteminin Ukrayna’da sınırlı da olsa kullanıldığı ve Ağustos 2025’te Quantum Systems’in Vector keşif dronuyla birlikte en az bir doğru vuruş gerçekleştirdiği bildiriliyordu. Buna karşın kontrollü askerî testlerdeki performans, sistemin ciddi teknik zafiyetlere sahip olduğunu gösterdi.

Avrupa’nın güvenlik ortamı hızla değişirken, askerî tedarik politikalarının gerçek performans ve sahada kanıtlanmış kabiliyetlere öncelik verecek şekilde yeniden şekillenmesi giderek kaçınılmaz görünüyor.