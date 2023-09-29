Alman şirketini satın almak için sessiz sedasız çek milyarder temasta! Yıl sonunda dünyaya damga vuracak
Alman sanayi grubu açıklaması: Thyssenkrupp'ın çelik bölümünün %50'sini Çek milyarder Daniel Kretinsky'ye satmak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
Çek milyarder Alman çelik devini satın almak için temastaThyssenkrupp, çelik biriminin yüzde 50'si için Çek Kretinsky ile görüşüyor.
Alman sanayi grubu Thyssenkrupp'ın çelik bölümünün %50'sini Çek milyarder Daniel Kretinsky'ye satmak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Alman Handelsblatt gazetesi haberi kaynaklara dayanarak verdi.Haziran ayında Kretinsky'nin Thyssenkrupp'un çelik bölümündeki hisseyle ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı.
Thyssenkrupp ve Kretinsky'nin sözcüleri dün konuyla ilgili yorum yapmadı.
Thyssenkrupp, bu yılın başlarında çelik bölümünü elden çıkarma çabalarına yeniden başlamıştı.Kaynak: Çek milyarder Alman çelik devini satın almak için temasta.
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