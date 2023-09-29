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Dünya Alman şirketini satın almak için sessiz sedasız çek milyarder temasta! Yıl sonunda dünyaya damga vuracak
Dünya

Alman şirketini satın almak için sessiz sedasız çek milyarder temasta! Yıl sonunda dünyaya damga vuracak

Yeniakit Publisher
2023-09-29 20:25:00 - 2023-09-29 20:26:29
Alman şirketini satın almak için sessiz sedasız çek milyarder temasta! Yıl sonunda dünyaya damga vuracak

Alman sanayi grubu açıklaması: Thyssenkrupp'ın çelik bölümünün %50'sini Çek milyarder Daniel Kretinsky'ye satmak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Çek milyarder Alman çelik devini satın almak için temastaThyssenkrupp, çelik biriminin yüzde 50'si için Çek Kretinsky ile görüşüyor.

Alman sanayi grubu Thyssenkrupp'ın çelik bölümünün %50'sini Çek milyarder Daniel Kretinsky'ye satmak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Alman Handelsblatt gazetesi haberi kaynaklara dayanarak verdi.Haziran ayında Kretinsky'nin Thyssenkrupp'un çelik bölümündeki hisseyle ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı.

Thyssenkrupp ve Kretinsky'nin sözcüleri dün konuyla ilgili yorum yapmadı.

Thyssenkrupp, bu yılın başlarında çelik bölümünü elden çıkarma çabalarına yeniden başlamıştı.Kaynak: Çek milyarder Alman çelik devini satın almak için temasta.

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