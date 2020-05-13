Alman şirket Karcher, İstanbul'daki hastanelere 13 buharlı temizlik makinesi bağışladı

İSTANBUL (AA) - Alman temizlik şirketi Karcher, 13 adet buharlı temizlik makinesini İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağışladı.

Karcher yaptığı yazılı açıklamayla, yapılan bağışa ilişkin bilgi verildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, hijyenin sadece içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde değil her zaman büyük önem taşıdığını aktardı.

Bu durumun özellikle de hastaneler için geçerli olduğunu bildiren Gökmen, şunları kaydetti:

"Araştırmalar, koronavirüsün 56°C üzerindeki sıcaklıklarda inaktif hale geldiğini gösteriyor. Yaklaşık 100°C buhar gücü ise zarflı virüs ve bakterileri yok etmeye yardımcı oluyor. Biz de bu çerçevede İstanbul'da en çok hastanın tedavi gördüğü hastaneler arasında yer alan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 5 adet, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne 5 adet ve İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 3 adet olmak üzere toplamda 13 buharlı temizleme makinesi bağışladık. Bağışımızın hastaneleri ve hastalara faydalı olmasını diliyoruz."





