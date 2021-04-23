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Spor Alman rakibini tuş eden Rıza Kayaalp finale çıktı!
Spor

Alman rakibini tuş eden Rıza Kayaalp finale çıktı!

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp'u mağlup eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 18:56:00 - 2021-04-23 18:58:36
Alman rakibini tuş eden Rıza Kayaalp finale çıktı!

Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda olimpiyat 2.'si güreşçi Rıza Kayaalp finale kaldı. Kayaalp, 130 kg yarı finalinde Alman rakibi Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenerek finale yükseldi.

Rıza Kayaalp ilk turda Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi’yi 10-1 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Romen Alin Alexuc’u 8-0 sayı tuşuyla mağlup etmişti.

Ekrem Öztürk ve Yunus Emre Başar da finalde

Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 55 kg'da Ekrem Öztürk ve 77 kg'da Yunus Emre Başar, finale yükseldi.

Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 55 kg'da Ekrem Öztürk ve 77 kg'da Yunus Emre Başar, finale yükseldi.

Ekrem Öztürk, yarı finalde Belaruslu rakibi Artsiom Katsar'ı 8-0 sayı tuşuyla yenerek finale kaldı. Öztürk, finalde Dünya Kupası 1.'si Rus Emin Sefershaev ile karşılaşacak.

Yunus Emre Başar ise yarı finalde Ukraynalı rakibi Dmytro Pyshkov'u 4-0 mağlup ederek finalde dünya şampiyonu Macar Tamas Lorincz'in rakibi oldu.

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