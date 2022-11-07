Alman Polisi, Türk derneğinde dehşet saçtı! Büyük tepki çekti

Alman Polisi, yapılan ihbar üzerine cuma günü ATİB Mülheim Kültür Merkezi’ne giderek ‘silahlı kişi’ araması yapmak istedi. Sivil araçlarıyla gelen polis, dernek binası önünde bekleyen üç gencin önünde ekip aracıyla hızlı bir şekilde durdu. Polislerin silahlı olarak gençlere yönelmesi, ATİB Mülheim Kültür Merkezi’nde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Gençlerden biri, silahlı sivil polislerin sert tavrı karşısında olay yerinden koşarak uzaklaştı. Hiçbir suçu olmayan iki genci yere yatırarak ters kelepçe vuran polis, çok geçmeden takviyeye gelen çok sayıda özel polis ekibiyle binanın her katında arama yapmak istedi. Bu sırada bazı salonların giriş kapıları da kırıldı. Polisler, daha sonra olay yerinden uzaklaşmak isteyen diğer gence de ulaştı.

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