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Kadın - Aile Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve
Kadın - Aile

Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve

Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve

Yeniakit Publisher
2022-05-02 22:47:00 - 2022-05-02 23:19:29
Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve

Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve

Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve tarifi için malzemeler

  • 1 bardak süt
  • 1 çay kaşığı türk kahvesi
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı toz zencefil
  • Yarım çay kaşığı tarçın

Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve tarifi nasıl yapılır?

Bütün malzemeleri cezveye koyuyoruz. Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz. İster sıcak ister ılık içebilirsiniz. Karabiber acı gelirse bir dahakine tarifte yazanın yarısını koyabilirsiniz. ister sabahki ara öğününüzde ister akşam yemeğinden önceki ara öğününüzde rahatlıkla tüketebilirsiniz. tarçını şeker yerine tatlandırmak için mutlaka koyunuz.

 

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