Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve
Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve
Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve
Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve tarifi için malzemeler
- 1 bardak süt
- 1 çay kaşığı türk kahvesi
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı toz zencefil
- Yarım çay kaşığı tarçın
Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve tarifi nasıl yapılır?
Bütün malzemeleri cezveye koyuyoruz. Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz. İster sıcak ister ılık içebilirsiniz. Karabiber acı gelirse bir dahakine tarifte yazanın yarısını koyabilirsiniz. ister sabahki ara öğününüzde ister akşam yemeğinden önceki ara öğününüzde rahatlıkla tüketebilirsiniz. tarçını şeker yerine tatlandırmak için mutlaka koyunuz.