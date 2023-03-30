Alman ordusu dökülüyor! Ayrılanlar katılanlardan daha fazla

Almanya, ordusundaki askeri personel sayısını artırmak istiyor. Ancak Almanya Savunma Bakanlığı verilerine göre, ordudan ayrılanların sayısında artış var. Hatta ayrılanların sayısı orduya yeni katılanlardan daha fazla.

Almanya'da, geçen yıl 19 bin 500 asker ordudan ayrıldı.

Bu, 2017 yılından bu yana en yüksek 'personel azalması' olarak kayıtlara geçti.

2031 yılına kadar personel sayısını kademeli olarak artırmak isteyen ülkede, ordudan ayrılışlar sürüyor.

21 BİN KİŞİNİN ASKERE ALINMASI GEREKİYOR

Alman basınının Savunma Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, 2022 yılı sonu itibarıyla ordunun personel sayısı 183 bin 50'ye düştü.

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Haberde, Alman ordusunun 203 bin asker hedefine ulaşabilmesi için her yıl 21 bin kişinin askere alınması gerekiyor.

Ancak geçen yıl askerlik hizmetine katılanların sayısı 18 bin 776 oldu.

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ordusunu modernize etme kararı aldı.

Bununla birlikte orduda görevli personel sayısının 203 bine çıkarılması hedeflendi.

Ülkenin yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, “Zorunlu askerliği askıya almak bir hataydı” sözleri gündem oldu.

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