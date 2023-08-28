Alman medyasında yeni iddia ortaya çıktı: Kuzey Akım boru hattı saldırısını tam 6 kişi Ukraynalı yaptı diyerek duyurdu

Kuzey Akım boru hatlarından geçtiğimiz yıl yaşanan patlamayla ilgili iddialar devam ediyor. Son iddia Alman medyasından geldi. Saldırıyı 6 kişiden oluşan Ukraynalı Özel Komando ekibinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Eylül 2022’de Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz sevk eden Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle hasar meydana geldi. Patlamalarla ilgili iddialar gündemini kaybetmedi. Bir iddiada Alman medyası tarafından ortaya atıldı.

Der Spiegel dergisi ve kamu yayıncısı ZDF, boru hatlarına saldırıyı 6 kişiden oluşan Ukraynalı Özel Komando ekibinin gerçekleştirdiğini iddia etti.

Yaklaşık 20 uluslararası gazeteci, çeşitli ülkelerin istihbaratçıları, güvenlik kurumları ve bürokratları ile görüştü.

Haberde, sabotaja dair bütün izlerin Ukraynalı grubu işaret ettiği ileri sürüldü.Hollanda istihbaratının, saldırıdan önce Alman istihbaratına bilgi verdiği de yer aldı.

türkiyegazetesi aktardı: Ancak Almanya’nın, uyarılara rağmen Kuzey Akım gaz boru hatlarını korumak için önlem almadığı ifade edildi. Daha önce Amerikan basınında da benzer iddialar yer almıştı.

New York Times gazetesinin, istihbarat raporuna dayandırdığı haberinde okların Ukrayna yanlısı bir grubu işaret ettiği belirtilmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO