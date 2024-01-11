Alman medya lideri çok konuşuluyor: tartışmaların odağında! Tekne yok hatta spor arabam bile yok

Bild ve Die Welt’in bütçelerinde toplam 100 milyon euroluk kesinti kararı alan ve yüzlerce gazeteciyi işten çıkartan Axel Springer’in 2020-2023 arasındaki dört yıllık dönemde ortaklarına 776 milyon euro temettü dağıttığı ortaya çıktı. Halka kapalı bir şirket olan Axel Springer’in temettülerini yayınlayan Financial Times, son dönemde kapatılan bürolar ve işten çıkartılan gazetecilere dikkat çekti.

Axel Springer’in en büyük ortağı yüzde 36 payla ABD merkezli private equity devi KKR. 2019’da 6.8 milyar euro toplam değer üzerinden Axel’e ortak olan KKR, 2022 sonu bilançosunda şirketin değerini 9.4 milyar euro olarak gösterdi. Bu rakam üzerinden KKR’ın Axel’deki payı 3.4 milyar euroyu buluyor.

İkinci büyük ortağı CEO

Axel’in ikinci büyük ortağı ise uzun yıllardır şirketin CEO’luğunu yürüten Mathias Döpfner. Axel Springer’i küresel bir medya devi haline getiren Döpfner, 2020 yılında bir gecede milyarder olmuştu. 1985’te ölen kurucu Axel Casar Springer’in dul eşi Friede Springer 2020 yılında CEO Mathias Döpfner’e yüzde 4 hisse satmış, üzerinde de yüzde 15 oranındaki hisseyi hediye etmişti. Şirketteki payı bir gecede yüzde 22’ye çıkan Döpfner, bugün 2 milyar euroluk servete sahip.

Financial Times’ın yayınladığı bilgilere göre Döpfner son 4 yılda toplam 140 milyon euro temettü aldı. Geçen yıl 60’ıncı yaşını Elon Musk gibi ünlülerin katıldığı Toscana’daki bir partide kutlayan Döpfner kendini milyarder gibi hissetmediğini söylüyor. 2022’de verdiği bir demeçte “Teknem de yok, uçağım da. Golf oynamıyorum. Hatta spor arabam bile yok” demişti.

Axel Springer’de Kanada merkezli emeklilik fonu CPPIB’nin yüzde 13 hissesi bulunuyor. Kalan hisseler ise Friede Springer ve yönetiminde bulunduğu vakıflar ile kurucu Axel Casar Springer’in daha önceki evliliği nedeniyle mirasçısı olan torunlarına ait.

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Axel Springer’deki bir diğer huzursuzluk ise şirketin sahibi olduğu Business Insider’da yaşanıyor. Business Insider, ABD’li fon yöneticisi milyarder Bill Ackman’ın eşi Neri Oxman’ın doktora tezinde intihal yaptığını ortaya çıkartmıştı. Eski MIT profesörlerinden olan tasarımcı Neri Oxman 4 paragraflık bir intihal yaptığını kabul etmiş ve özür dilemişti.

Oxman’ın eşi Bill Ackman, yüklü bağışlar yaptığı Harvard Üniversitesi’nde Gazze yanlısı gösterilere izin verilmesi nedeniyle rektör Claudine Gay’i ağır şekilde eleştirmiş ve görevden ayrılmasında etkili olmuştu. Claudine Gay’in görevi bırakmasında önceki yıllarda yaptığı intihallerin ortaya çıkması da rol oynamıştı.

Tam bu olay üzerine Ackman’ın eşinin intihal vakası Amerikan basınında günün konusu olmuştu. Ackman habere çok öfkelenmiş ve “bir cuma akşamı Şabat’ın başladığı saatlerde dininin gereklerini yerine getiren Yahudi bir aileye bu konuyla ilgili bir mail gönderilmesinin büyük bir saygısızlık olduğunu” ileri sürerek Business Insider’ı ağır şekilde eleştirmişti.

Bu olay üzerine Axel Springer yönetimi şirket ana sözleşmesinde antisemitizmle ilgili katı kurallar olduğunun altını çizerek, dolaylı bir şekilde Bill Ackman’ın eleştirilerini kabul etmişti. Business Insider yazıişleri yönetimi de bir açıklama yaparak Axel Springer üst yönetiminin tavrını eleştirmişti.