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Aktüel Alman makine mühendisleri gelecek yıl sektörün üretiminde yüzde 4 artış bekliyor
Aktüel

Alman makine mühendisleri gelecek yıl sektörün üretiminde yüzde 4 artış bekliyor

Alman Mühendisler Derneği, gelecek yıl üretimde büyüme beklentisini yüzde 2’den yüzde 4’e çıkardı - Alman Mühendisler Derneği Başkanı Karl Haeusgen: - “Bir yandan koronavirüs krizinden çıkış beklentisi ile ekonomik ivmenin diğer yandan teknolojik değişimin hızlandığını görüyoruz. Bu çift ivme, Avrupa makine mühendisliğinde zorluklara doğru yanıtları veren herkes için heyecan verici bir potansiyel sunuyor”

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:13:15 -
Alman makine mühendisleri gelecek yıl sektörün üretiminde yüzde 4 artış bekliyor

BERLİN (AA) - Alman Mühendisler Derneği (VDMA) Başkanı Karl Haeusgen, Kovid-19 salgını nedeniyle makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 14’lük düşüş, gelecek yıl için de yüzde 4'lük büyüme beklendiğini bildirdi.

Haeusgen, video konferans yöntemiyle makine mühendisliği sektöründeki gelişmelere ilişkin yıllık basın toplantısı düzenledi.

VDMA Başkanı Haeusgen, Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA’nın reel üretim tahminini bu yıl üçüncü çeyrekte gözlenen artıştan dolayı yukarı doğru revize ettiğini söyledi.

Bu yıl için reel üretim tahminlerini yüzde 17’lik düşüşten yüzde 14’lük düşüşe revize ettiklerini bildiren Haeusgen, “Korona salgınının gölgesinde, bu yıl çoğu şirket için muhtemelen 10 yılın en zor yılı olacak. Bu yıl şirketlerin üretim ve hizmetlerini sürdürebilmeleri ve küçülmeyi dar sınırlar içinde tutmaları daha da dikkat çekici oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Makine mühendislik sektöründe şirketlerin, gelecek yıl için bir önceki tahminlerine göre daha iyi iş beklentisi içinde olduklarını anlatan Haeusgen, gelecek yıl üretimde büyüme beklentisinin yüzde 2’den yüzde 4’e çıkarıldığını bildirdi.

Haeusgen, “Bir yandan koronavirüs krizinden çıkış beklentisi ile ekonomik ivmenin diğer yandan teknolojik değişimin hızlandığını görüyoruz. Bu çift ivme, Avrupa makine mühendisliğinde zorluklara doğru yanıtları veren herkes için heyecan verici bir potansiyel sunuyor.” ifadesini kullandı.

Bu arada VDMA'ndan verilen bilgiye göre, Almanya’da ocak-eylül döneminde makine mühendisliğinde şirketler, Kovid-19 krizi, zayıflayan ekonomi ve yapısal değişimler nedeniyle 34 bin kişinin işine son verdi.

Almanya'nın otomotiv sektöründen sonra en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliği sektörü, eylül sonu itibariyle bir milyon 25 binden fazla istihdam sağlıyor ve sektör üretiminin yüzde 70’ten fazlasını ihraç ediliyor.

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