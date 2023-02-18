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Dünya Alman hükümeti rahibe cinsel istismar soruşturması açtı! Herkes şaşkın: O istismar görüntüleri ortaya çıktı!
Dünya

Alman hükümeti rahibe cinsel istismar soruşturması açtı! Herkes şaşkın: O istismar görüntüleri ortaya çıktı!

Almanya'da Katolik bir rahip hakkında çocuğa yönelik cinsel istismar görüntüsü bulundurduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Almanya'nın Recklinghausen kentinde savcılık verdiği karar sonrası yaşanan gelişmelere dünyada herkesi şaşkına çevirdi. İşte o gelişmeler...

Yeniakit Publisher
2023-02-18 18:01:00 - 2023-02-18 18:04:28
Alman hükümeti rahibe cinsel istismar soruşturması açtı! Herkes şaşkın: O istismar görüntüleri ortaya çıktı!

Almanya'nın Recklinghausen kentinde savcılık, Katolik bir rahip hakkında çok sayıda çocuğa yönelik cinsel istismar görüntüsü bulundurduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Köln savcılığı bünyesindeki Siber Suçlar Merkezi sözcüsü, yaptığı açıklamada, verilerin incelenmesi sonucu şüpheli hakkındaki iddiaların doğrulandığını belirtti.

İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

 Tüm verilerin değerlendirmesinin uzun zaman alacağını ifade eden sözcü, ele geçirilen verilerin alışılmadık derecede çok olduğunu vurguladı. Savcılık, Katolik rahip hakkında, çok sayıda çocuğa yönelik cinsel istismar görüntüsü bulundurduğu gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.  Müfettişler, rahibin dairesinde yaptıkları aramada bilgisayarlara, sabit disklere ve cep telefonlarına el koymuşlardı.

Rahip, aramada ele geçirilen delillerin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.

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