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Dünya Alman holiganlar maç için geldikleri Napoli'de olay çıkardı
Dünya

Alman holiganlar maç için geldikleri Napoli'de olay çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya temsilcisi Napoli ile Almanya ekibi Eintracht Frankfurt arasında oynanacak rövanş maçı öncesi Napoli'ye gelen bazı Alman taraftarlar olay çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 06:49:00 -
Alman holiganlar maç için geldikleri Napoli'de olay çıkardı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın kamu güvenliği gerekçesiyle bilet satışı yapılmasına izin vermediği ama buna rağmen Napoli'ye gelen yaklaşık 600 konuk takım taraftarı, öğleden sonra saatlerinde tarihi kent merkezine doğru izinsiz şekilde yürüyüşe geçti. Alman holiganların, Gesu meydanına geldiklerinde burada kendilerine eşlik eden güvenlik güçlerine meşale, patlayıcı madde, taş ve etraftaki restoranların sandalyeleriyle saldırdığı bildirildi.

Güvenlik güçleri, holiganlara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, zaman zaman arbede de yaşandı ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Çıkan olaylarda, bir polis aracı da olmak üzere meydandaki diğer otomobiller ve çöp kutuları ateşe verilirken, çevredeki restoran, bar gibi işletmelerin de ciddi zarar gördüğü belirtildi.

Polisin olayları güçlükle kontrol altına alarak, Alman taraftarları otellerine götürdüğü sırada, çevreden bazı Napolililerin Alman taraftarların bulunduğu otobüslere taş attığı kaydedildi.

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