Alman gazetesinden akılalmaz Türkiye haberi

Alman gazete her fırsatta FETÖ avukatlığı yapmasıyla tanınıyor. En son ocak ayında Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yaparak, Türkiye'yi kötülemişti.

Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle bilinen gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini provoke etmişti. Almanya'nın FETÖ'cü darbeciler üzerinden Türkiye'ye şantaj yapması gerektiğini belirten gazetenin bir haberinde, "Almanya, Erdoğan'ı durdurmak için ne yapabilir? Başbakan Merkel, darbe girişimi sonrasında tutuklanan tüm Türklere iltica imkanı sunsun" ifadelerine yer verilmişti.

Sayfalarını çoğu kez teröristlere açan Axel Springer grubu gazetesi en son skandal bir habere daha imza atarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa haberini ve yaşanan gelişmeleri hadsiz yorumlarla okuyucularına sunmuştu.

Ekonomi yalanlarına başladılar

Almanya ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansal kriz döneminden de daha derin bir resesyon riskiyle karşı karşıya kalırken, ülkede yüzde 6.5'lik hatta bazılarına göre yüzde 10'luk küçülme konuşulurken, Welt diline Türk ekonomisini doladı. Türkiye'nin döviz rezervi kalmadığını hatta ülkenin iflas ettiğine dair yalan haberler yaymaya başladı.