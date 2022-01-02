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Dünya Alman Federal Sağlık Bakanı'nın bürosuna saldırı
Dünya

Alman Federal Sağlık Bakanı'nın bürosuna saldırı

Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın Köln'deki bürosuna yapılan saldırıda, büronun camları kırılıp binaya zarar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 00:08:00 -
Alman Federal Sağlık Bakanı'nın bürosuna saldırı

Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın Köln'deki bürosuna yapılan saldırıda, büronun camları kırılıp binaya zarar verildi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Lauterbach'ın seçim bölgesi olan Köln'ün Mülheim semtindeki seçim bürosu, 10 Aralık 2021'de benzer bir saldırının hedefi olmuş, duvarına ve camına "Katil" ve kahkaha atmak anlamına gelen "LOL" gibi sloganlar yazılmıştı.

Yılbaşı gecesi yapıldığı tahmin edilen bu son saldırı esnasında Sağlık Bakanı Lauterbach'ın Berlin'de olduğu bildirildi.

Bakan Lauterbach, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, bu saldırgan kesimin halkın çoğunluğunu temsil etmediğini belirterek Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal hayatı kısıtlayan ancak salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemlerin gerekliliğini savundu.

Polisin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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