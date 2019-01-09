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Alman DW TV’den İslam’a sövgü

Almanya’da İslam’ı hedef alan Deutsche Welle (DW) kanalı, bir yandan Müslümanların değerlerine saldırırken, diğer yandan ateizm propagandası yapıyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:57

Almanya’da Müslümanları hedef alan yayınları ve İslami değerlere karşı aşağılayıcı haberleriyle İslamofobi’yi körükleyen Alman Deutsche Welle (DW) kanalı, Türkçe yayınında ateizm propagandasına başladı. Her seçim öncesi değer karşıtlığını temel alan şaibeli kamuoyu araştırmaları yapan Konda Araştırma Şirketi’nin “10 Yıllık Toplumsal Değişim Raporu”nu bir Ateist dernek yöneticisi ve kendisini Atatürkçü İlahiyatçı olarak tanıtan Cemil Kılıç’a yorumlatan Alman Deutsche Welle, bir taraftan ateizm propagandası yaparken bir taraftan da Müslümanlarla ilgili hakarete varan skandal ifadelere yer verdi.

Siyasi iktidar için namaz kılıyorlar

Alman Deutsche Welle, Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü gibi din karşıtı gazetelere demeçler veren sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın ‘değerlendirme’ adı altında açıkça ateizm propagandası yapıyor. DW, “Deist ve ateistler Kuran’daki öğütleri Müslüman olduğunu söyleyenlerden daha fazla uyguluyor. Bugün ateist veya deistlerin pek çoğu Müslümanlardan daha ahlaklı ve vicdanlı" ifadelerine de haberinde yer verdi.

DW Türkçe yayınında Ateizm Derneği Başkanı Selin Özkohen’in Müslümanları aşağılamasına izin veriliyor. Özkohen’in, “Artık insanlar ateist olduklarını söylemede de daha cesur. Rapordaki artışın bir nedeni de bu olabilir” ifadeleri dikkat çekti.

Yeni Akit’e konuşan Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Kendine ilahiyatçı süsü veren bu şahıs, ‘ateist ve deistler Müslümanlardan daha ahlaklı ve vicdanlı’ diyor. Bu şahıs, İslam düşmanı bir Alman kanalının Türkiye’de ateizm propagandası için kullandığı bir piyondur. Almanya’da Müslümanlara kan kusturan, her türlü baskıyı ve barbarlığı yapan Almanya, Gezi olaylarından umduğunu bulamamış olmalı ki; gençlerimizi ateizme sürükleyerek kendince zemin oluşturuyor. Dindarlığı kaos olarak değerlendiren bu şahıs, Müslümanları gericilikle itham ederek alenen hakaret etmektedir. Bir dine ve dinin mensuplarına hakaret etmek yasal bir suçtur ve bu nedenle savcılarımızı harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:57
  1. Almanya
  2. İslami değerler
  3. İslamofobi
  4. Alman Deutsche Welle (DW)
  5. Türkçe yayın
  6. Konda Araştırma Şirketi
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  8. Atatürkçü İlahiyatçı
  9. Cemil Kılıç
  10. Alman Deutsche Welle
  11. ateizm propagandası
  12. Cumhuriyet Gazetesi
  13. Sözcü
  14. Ateizm Derneği Başkanı Selin Özkohen
  15. Yeni Akit
  16. Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar
  17. DW Türkçe

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