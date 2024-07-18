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Ekonomi Alman devinden Türkiye yorumu! Deutsche Bank: Türkiye'de güçlü bir süreci bekliyoruz
Ekonomi

Alman devinden Türkiye yorumu! Deutsche Bank: Türkiye'de güçlü bir süreci bekliyoruz

Yeniakit Publisher
2024-07-18 20:34:00 - 2024-07-18 20:53:51
Alman devinden Türkiye yorumu! Deutsche Bank: Türkiye'de güçlü bir süreci bekliyoruz

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Wietoska, Türkiye'ye duyurdu: Türkiye'nin geçen yıldan itibaren makro ekonomi politikalarındaki değişimi başlatarak çok iyi bir adım attığını söyleyen Wietoska, bu değişimin yerel seçimlerde de sürdürülmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

DEUTSCHE Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişim, enflasyon ve faiz beklentileri ve yatırımcılarına Türkiye'ye bakışına ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin geçen yıldan itibaren makro ekonomi politikalarındaki değişimi başlatarak çok iyi bir adım attığını söyleyen Wietoska, bu değişimin yerel seçimlerde de sürdürülmesinin önemli olduğunu dile getirdi

'OYUN DEĞİŞTİRİCİ'

WİETOSKA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yerel seçimlerden önce politika faizindeki 500 baz puanlık artışının "güçlü bir mesaj ve oyun değiştirici" olduğunu ifade ederek, "Bu adımın ardından bir U dönüşü oldu diyebiliriz. Yurt içi yatırımcılar ve yabancılar lirada bir devalüasyon bekliyordu ancak TCMB faiz artırımıyla para biriminde bir başka keskin değer kaybının stratejisinin bir parçası olmadığını açık şekilde ortaya koydu" diye konuştu.

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