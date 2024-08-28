Alman devi Türkiye gelişmesini böyle duyurdu: Patlama yaşanıyor

TUI Almanya CEO'su Stefan Baumert, Almanya'da okulların yarı yıl tatiline denk gelen sonbahar dönemi için sağlıklı bir rezervasyon akışı olduğunu açıkladı. Özellikle Avrupa Şampiyonasını izlemek için evinde kalanların yaz tatilini uzatarak sıcak bir destinasyona gitmek istediğini kaydeden Baumert, buna yanıt vermek için kapasite artırdıklarını belirtti. Baumert "FTI'ın piyasadan çekilmesinin ardından misafirlerimiz için, 75 bini cazip fiyatlar sunduğumuz sonbahar turları olmak üzere, geniş çaplı ek kontenjanlar sağladık." dedi.

Antalya'nın İspanya'nın Mayorka Adası'nı geride bırakarak TUI'nin en fazla satış yaptığı destinasyon olduğunu ve Türkiye'ye dönük seyahat patlamasının devam ettiğini vurgulayan Baumert "Antalya bölgesi, TUI müşterilerinin sonbahar tatili için en çok sevdiği destinasyon." dedi.

Sonbahar satışlarında Girit, Kos ve Rodos gibi Yunan Adaları ile Mısır ve Kanarya Adaları'nın da popüler olduğunu açıklayan Stefan Baumert, sıcak destinasyonlarda sezonu uzatma çabalarının meyvelerini vermeye başladığını ifade etti. Baumert "Giderek daha fazla sayıda insan Yunanistan ve Türkiye'nin Ege Bölgesi ile Tunus'ta sezonun uzatılmasını istiyor. TUI de buna yanıt olarak Rodos, Kos, Dalaman, Djerba ve Enfidha-Hammamet'e ek 65 uçuş ve 12 bin 300 kapasite planladı." diye konuştu.

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