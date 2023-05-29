Alman devi şirketini araç içi oyun devri için harekete geçirdi! BMW modellerinde yeni beklenmedik çıkışı, o hamlesi!
Alman devi harekete geçti! Son zamanlarda piyasaya sürülen elektrikli otomobiller, adeta birer akıllı cihaza dönüşmeye başladı. BMW, elektrikli araç sahiplerinin eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladığı araç içi oyun sistemini hayata geçirdi, o adımı attı! Alman şirketi piyasada yer almak için harekete geçti. Bu adım sonrası piyasada kritik sonuçlar bekleniyor.
BMW, elektrikli araç sahiplerinin otomobillerinin şarj edilmesini beklerken eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladığı araç içi oyun sistemini tanıttı.
Son zamanlarda piyasaya sürülen elektrikli otomobiller, adeta birer akıllı cihaza dönüşmeye başladı.
BMW, elektrikli araç sahiplerinin otomobillerinin şarj edilmesini beklerken eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladığı araç içi oyun sistemi AirConsole'u resmen duyurdu.
Yolcular, araç hareketsiz durumdayken AirConsole'u etkinleştirerek gösterge paneli ekranında çeşitli yerel çok oyunculu oyunları oynayabilecek.
Ayrıca yolcular, QR kod ile eşleştirme yaparak akıllı telefonları birer oyun koluna da dönüştürebilecek.
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Hangi modellere gelecek
AirConsole, Temmuz 2023'ten sonra üretilen BMW 7 Serisi, BMW iX ve BMW i4 otomobillere de gelecek.
Ağustos ayından sonra üretilen BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW XM, BMW X5 M ve BMW X6 M modelleri de bu özelliğe kavuşacak.
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