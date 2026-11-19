BURUK, İÇ SAHADA YABANCI HOCALARA YENİLMEDİ Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımları konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de 2022-2023 sezonundan bu yana 21 iç saha maçında yabancı çalıştırıcıların takımlarını ağırlayan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Buruk'un Galatasaray'ı, bu alandaki 22. iç saha maçında Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Samsunspor'u ağırlayacak. İÇ SAHA PERFORMANSI Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında toplam 6 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakaların 5'ini kazanan sarı-kırmızılı takım, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 golü kalesinde gördü.