Henkel, Rusya'daki işlerini yerel yatırımcılara 54 milyar rubleye (600 milyon dolar) satmayı kabul etti. Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil markaları altında kozmetik ve ev kimyasalları üreten Alman grubu Henkel, Rusya'daki işletmesini yerel yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma sattı. Şirketin basın açıklamasına göre, devlet kurumlarından satış için tüm onaylar alındı. Henkel'in Rusya'daki işinin yeni sahibi olacak konsorsiyumda Augment Investments, Kısmet Capital Group ve Elbrus Services yer alıyor. Yeni şirketin adı LAB Industries, CEO'su Sergey Bıkovskikh olacak.



- Rusya'nın Ukrayna'ya sınır şehri Belgorod'da iki önemli caddenin kesiştiği noktada oluşan büyük bir çukurun fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Baza ajansı, şehirde bir patlama meydana geldiğini, bunun sonucunda Şalandina Caddesi'nde bir evin ve birkaç arabanın hasar gördüğünü duyurdu. Vali Vyaçeslav Gladkov, Belgorod'da bir patlama meydana geldiğini doğruladı, “Merkezi caddelerden birinin kesiştiği noktada 20 metre çapında devasa bir çukur oluştu” dedi.

Sputnik'in aktardığı haberde: Çok kutuplu dünya düzenine eğilimin artacağını ve bunun güneşin her gün doğması gibi aşikar olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buna direnenlerin kaybeden tarafta yer alacağını vurguladı. Yerel Yönetim Konseyi toplantısında konuşan Putin, dünyada çok kutuplu düzene eğilimin artmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Rusya lideri, "Bu trend, dünyadaki çok kutupluluk eğilimi kaçınılmaz. Sadece güçlenerek artacak. Bunu anlamayanlar ve bu trendi takip etmeyenler kaybedecek. Bu, tamamen aleni bir gerçek. Bu, güneşin doğuşu kadar aşikar" dedi. Putin, çok kutupluluk trendini engellemeye çalışan ülkelerin halihazırda yeterince sahip oldukları sorunlara yenilerini ekleyeceklerinin altını çizdi.

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