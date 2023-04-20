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Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Karar verildi: Fransızlar petrol ve doğal gaz arayacak! Akaryakıt ile ilgili dev proje

2023-04-20 21:33:16
Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Karar verildi: Fransızlar petrol ve doğal gaz arayacak! Akaryakıt ile ilgili dev proje

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişiklik gösterirken Dünyada petrol ve akaryakıt haberleri gündemdeki yerini koruyor. Fransızlardan petrol be doğalgazıyla ilgili yeni karar duyruldu. Güney Afrika Cumhuriyeti, Fransız firması TotalEnergies'e, ülkenin güneybatı kıyıları açıklarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı verdi. Öte yandan Petrol Çin verisi sonrası yükselişte.

#1
Foto - Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Karar verildi: Fransızlar petrol ve doğal gaz arayacak! Akaryakıt ile ilgili dev proje

TotalEnergies'e Güney Afrika kıyılarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı verildi. News 24'ün haberine göre, Maden Kaynakları ve Enerji Bakanlığı tarafından TotalEnergies'e, Cape Town ile Agulhas Burnu arasındaki kıyı şeridinin açıklarında yaklaşık 10 bin kilometrekarelik alanda hidrokarbon arama ruhsatı verildi.

#2
Foto - Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Karar verildi: Fransızlar petrol ve doğal gaz arayacak! Akaryakıt ile ilgili dev proje

Buna göre, TotalEnergies'in arama faaliyetleri en fazla 5 keşif kuyusu ile sınırlı olacak. Bu yılın son çeyreğinde başlaması öngörülen arama faaliyetlerinin her bir kuyu için 3-4 ay sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte Orman, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığının 20 gün içinde bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

#3
Foto - Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Karar verildi: Fransızlar petrol ve doğal gaz arayacak! Akaryakıt ile ilgili dev proje

Güney Afrika mahkemesi, geçen yıl Shell firmasının Cape Town açıklarında petrol ve doğal gaz arama iznini iptal etmişti. Güney Afrikalı çevrecilerin yoğun tepkileri bu kararda etkili olmuştu.

#4
Foto - Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Karar verildi: Fransızlar petrol ve doğal gaz arayacak! Akaryakıt ile ilgili dev proje

Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Analiz sonucunda petrol fiyatları ile akaryakıt fiyatları arasında pozitif yönlü uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Petrol, Çin'in ekonomik toparlanmasının Sıfır-Kovid politikasının sona ermesinin ardından yolunda olduğunu göstermesi ve talep görünümünü güçlendirmesiyle yükseldi. ABD ham petrolü, Pazartesi günü dört haftanın en büyük günlük düşüşü olan yüzde 2 düşüşle kapattıktan sonra varil başına 81 doların üzerine çıktı. Çin ekonomisi ilk çeyrekte beklenenden daha hızlı büyürken, görünür petrol talebi ve ham petrol işleme Mart ayında arttı IG Asia Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, "Daha sağlam tüketim tablosu, Çin'deki toparlanmanın küresel durgunluk endişeleri arasında petrol talebi için bir miktar tampon sağlayabileceğine dair daha fazla ortam sağlıyor" dedi.

#5
Foto - Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Karar verildi: Fransızlar petrol ve doğal gaz arayacak! Akaryakıt ile ilgili dev proje

bloomberght'deki analizde: Ham petrol, Mart ortasında 15 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra, piyasanın sıkılaştığına dair işaretlerle son zamanlarda yükseldi. Yine de, yaptırımlara rağmen Rus enerji akışları dirençli olmaya devam ediyor. Rusya'nın ham petrol ihracatı, Moskova'nın üretimi kıstığını söylemesine rağmen geçen hafta yeniden günde 3 milyon varilin üzerine çıktı. Tass'ın bildirdiğine göre, ülkenin ham petrolünün en büyük tüketicilerinden biri olan Hindistan, ithalat aramaya devam edeceğini ve her iki ülkenin de sevkiyatlar için ortak yeniden sigortalamayı tartıştığını söyledi.

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