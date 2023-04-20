Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Karar verildi: Fransızlar petrol ve doğal gaz arayacak! Akaryakıt ile ilgili dev proje

bloomberght'deki analizde: Ham petrol, Mart ortasında 15 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra, piyasanın sıkılaştığına dair işaretlerle son zamanlarda yükseldi. Yine de, yaptırımlara rağmen Rus enerji akışları dirençli olmaya devam ediyor. Rusya'nın ham petrol ihracatı, Moskova'nın üretimi kıstığını söylemesine rağmen geçen hafta yeniden günde 3 milyon varilin üzerine çıktı. Tass'ın bildirdiğine göre, ülkenin ham petrolünün en büyük tüketicilerinden biri olan Hindistan, ithalat aramaya devam edeceğini ve her iki ülkenin de sevkiyatlar için ortak yeniden sigortalamayı tartıştığını söyledi.