2023-04-20 21:33:16 Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Karar verildi: Fransızlar petrol ve doğal gaz arayacak! Akaryakıt ile ilgili dev proje
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişiklik gösterirken Dünyada petrol ve akaryakıt haberleri gündemdeki yerini koruyor. Fransızlardan petrol be doğalgazıyla ilgili yeni karar duyruldu. Güney Afrika Cumhuriyeti, Fransız firması TotalEnergies'e, ülkenin güneybatı kıyıları açıklarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı verdi. Öte yandan Petrol Çin verisi sonrası yükselişte.