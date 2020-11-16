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Ekonomi Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası
Ekonomi

Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası

Alman Deutsche Bank yayımladığı yeni raporunda Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapması durumkunda Türk lirasının dolar karşısında ralli yapabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:40:00 -
Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası

Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ardından gelen istifası daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reform ile ‘’ekonomide yeni bir seferberlik başlatıyoruz’’ sonra dolar kurunda hızlı bir düşüş yaşanıyor.

8.56’ları gören Dolar, haftanın ilk gününde 7.66'lardan işlem görüyor.  Dolar karşısında Türk Lirası’nın değer kazanmaya devam edip etmeyeceği merak konusu. 19 Kasım’da yapılacak Merkez Bankası toplantısından faiz arttırma kararı bekleniyor. 

Deutsche Bank dolar-TL raporu

Alman Deustsche Bank dolar/TL paritesinde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili dikkat çeken bir rapor hazırladı. Deutsche Bank tarafından yayınlanan raporda üzerinde en çok durulan nokta 19 Kasım tarihinde ilan edilecek PPK kararları. Raporda Merkez Bankası Kasım PPK toplantısından en az 475 baz puan faiz indirimi beklenildiği ifade edildi.

Türk Lirası’nın ralli yapabileceği alan oluşacak

Söz konusu TL raporunda 350 baz puan oranının altında gerçekleşecek faiz artırımlarının piyasların beklentisini karşılamayacağının altı çizildi. Deustche Bank eğer beklenen oranda bir faiz artırımı gelmesi halinde Türk Lirası’nın ralli yapabileceği bir alanın oluşacağı dolar kurunun daha da düşeceği vurgulandı.

 

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Yorumlar

mazlum

iananmayın faiz arttığında ufak bir düşme olucak sonra yine arttıracaklar ve daha fazla faiz arttır diyecekler
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Yavuz 1517

BAŞKAN ERDOĞAN'ın ifadesi ile artık yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde TÜRK LİRASININ emperyalistlerin tanrısı dolar'a vuruşlarını seyredeceksiniz. Hisse senedi piyasasında olanların kazandığı döneme hoş geldiniz. Borcu dolar üzerinden olan şirketler hariç, dolara hiç bir ihtiyacı yokken sırf tasarruf amaçlı dolar istifleyenlere YAZIKLAR olsun. İNŞALLAH o istifledikleri dolar'ların hayrını görmezler. GÖREMEYECEKLER'de. İşte o dönem başladı.
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