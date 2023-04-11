Alman büyükelçi sebebini böyle açıkladı! Çad'ın Berlin Büyükelçisi Moussa'dan ülkeyi terk etmesini istedi

Almanya hükümeti, Çad'ın Berlin Büyükelçisi Mariam Ali Moussa'dan 48 saat içinde Almanya'yı terk etmesini istedi.

Hükümetten yapılan açıklamada, bu kararın, Çad hükümetinin cuma gecesi ülkeyi terk etmesi istenen ve bunun üzerine Berlin'e dönen Alman Büyükelçi Jan-Christian Gordon Kricke'yi sınır dışı etmesine yanıt olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çad Büyükelçimizin mesnetsiz bir şekilde sınır dışı edilmesine cevaben bugün Çad'ın Berlin Büyükelçisi Mariam Ali Moussa'yı çağırdık ve kendisinden 48 saat içinde Almanya'yı terk etmesini istedik. İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Büyükelçi Kricke, Encemine'deki görevini örnek bir şekilde yerine getirmiş ve Çad'da insan hakları ve sivil bir hükümete hızlı bir geçiş için çalışmıştır. Alman Büyükelçiliği olarak sahadaki ortaklarımızla birlikte bu kararlılığımızı sürdüreceğiz."

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Çad hükümetinin, Alman büyükelçinin sınır dışı edilmesine gerekçe olarak "nezaketsiz davranışlar ve diplomatik teamüllere uyulmamasını" gösterdiği bildirilen açıklamada, başka bir neden gösterilmediği ve bunun da Çad'daki mevcut geçiş hükümetine yönelik eleştiri olabileceği aktarıldı.