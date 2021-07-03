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Siyaset Alman basınına konuşan İbrahim Kalın'dan tokat gibi sözler!
Siyaset

Alman basınına konuşan İbrahim Kalın'dan tokat gibi sözler!

AB'nin güçsüz ve plansız olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Neden hiçbir yerde ilerlemeler kaydedemediğimizi merak ediyorum. Bunun nedeni sadece Türkiye olamaz" dedi. Ayrıca Kalın, AB'nin Suriyeli mültecileri desteklemesine ilişkin her bir sene için yalnızca bir milyar avro sağlamak istemesini ise "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 17:05:00 -
Alman basınına konuşan İbrahim Kalın'dan tokat gibi sözler!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, AB ile ilgili hayal kırıklığını bildirdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kalın, AB'nin Türkiye ile ilişkileri şekillendirecek vizyondan yoksun olduğunu belirterek, "Neden hiçbir yerde ilerlemeler kaydedemediğimizi merak ediyorum. Bunun nedeni sadece Türkiye olamaz. AB, güçsüz ve plansız." ifadesini kullandı.

Kalın'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi çerçevesinde yaptığı görüşmeleri övdüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili görüşmeleri de öne çıkardığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'ın, AB Zirvesi'nde Türkiye'ye ilişkin sonuçları ise eleştirdiği aktarılan haberde, Kalın'ın bu sonuçların Ankara'nın "beklentilerinin çok altında kaldığını" ifade ettiğine dikkat çekildi.

Eylülde yapılacak zirvenin beklenilmesi gerektiğini belirten Kalın, ancak buradaki beklentilerinin de düşük olduğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra stratejik öngörü sahibi politikacı olan Merkel'in veda edeceğini ancak onu kimin takip edeceğinin bilinmediğini aktaran Kalın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik eleştirileri de reddetti.

AB'nin gelecek üç yıl içinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Suriyeli mültecileri desteklemesine ilişkin her bir sene için yalnızca bir milyar avro sağlamak istemesini hayal kırıklığı olarak nitelendiren Kalın, Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki koridorda yerlerinden edilmiş milyonlarca insan sayılmazsa 3,7 milyon Suriyeli mültecinin Türkiye'de yaşadığını, buna ek olarak Afganistan gibi ülkelerden de yüz binlerce sığınmacının bulunduğunu hatırlattı.

Taleplerin sadece bütçelerle ve sayılarla ilgili olmadığını, aynı zamanda doğru siyasi katılımla ilgili de olduğunu vurgulayan Kalın, AB'nin 2016'daki birinci göç mutabakatında vadettiği yakınlaşmayı yerine getirmediğini kaydetti.

Kalın, bunun üst düzey görüşme formatlarını, eskimiş gümrük birliğinin yeniden müzakere edilmesini ve vize muafiyetini içerdiğine dikkati çekti.

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Yorumlar

BK

sayın Kalın 3,7 milyon suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz geri dönenler hariç Türkiye olarak bukadar mülteciyi barındırmak zorunda değiliz  
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MURTAZA

Pısırıklığınız yüzünden Türk milletinin paralarını suriyelilere yedirin sonra yıllık 1 milyar euro az deyin gönderin kardeşim açın kapıları parada istemiyoruz deyin erkekliğinizi görelim
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