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Teknoloji Alman basını yazdı: Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor
Teknoloji

Alman basını yazdı: Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor

Almanya'da Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde Türkiye'nin yerli otomobil TOGG ile Tesla ve Volkswagen'e meydan okuduğu yazıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:42:00 - 2021-04-07 16:51:22
Alman basını yazdı: Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor

Alman basını, yerli otomobil TOGG'u konu aldığı haberde, "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

TOGG Alman basınında yer aldı

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde Andreas Mihm imzasıyla yayımlanan "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin otomobil macerasından bahsedildi.

 

Cemal Gürsel'in 1961'de başlattığı "Devrim" projesinin başarıya ulaşmadığını kaydeden gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu macerayı Cumhuriyetin 100. yılında başarıya ulaştırmak istediği belirtildi.

Arabanın tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi garanti ettiği ve yarım saat içinde şarj istasyonunda yüzde 80 şarj olacağını aktaran FAZ, "TOGG'un Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere karşı durması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

TOGG nerede üretilecek?

TOGG, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada, 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor. TOGG yerli otomobil 2022 yılında piyasaya sürülecek ve ilk etapta C segmenti SUV aracın üretimi yapılacak.

 

 

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