Alman basını yazdı: İsveç, YPG konusunda U dönüşü yaptı

ATO için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Görüşmelerde, İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde kritik öneme sahip ziyareti masaya yatıran Alman Die Tageszeitung gazetesi, Kristersson'ın Ankara'dan eli boş dönmek istemediğini yazdı.

"Bu bir u dönüş"

Reinhard Wolff imzalı makalede, "İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Cumartesi günü verdiği bir mülakatta, Stockholm'ün YPG'ye ve onun siyasi kolu PYD'ye artık yardım etmeyeceğini duyurdu. Sosyal Demokratların liderliğindeki son iki İsveç hükümeti YPG ve PYD'yi siyasi ve mali olarak desteklemişti. Bu bir U dönüşü" ifadelerine yer verildi.

"Erdoğan'ın söylemine yaklaşıyorlar"

Makalesinde, Dışişleri Bakanı Billstrom'un, "YPG'ye destek Türkiye ile ilişkilerimiz için iyi değil. Türkiye ile ilerleme kaydedilmesi büyük önem taşıyor. YPG ve PYD engel teşkil ediyor. Bu örgütlerin AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK ile çok yakın bağları var" açıklamasına atıfta bulunan Wolff, İsveç'in NATO üyeliğinin, terör örgütü YPG'ye verilecek yardımdan daha ağır bastığını belirtti.

Wolff'a göre, İsveç bunu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "YPG ile PKK aynıdır" söylemine yaklaşıyor, Türkiye'nin terörle mücadelesini meşru buluyor.

"Yavaş yavaş Erdoğan'a teslim oluyorlar"

Stockholm'ün, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını ve yeniden askeri malzeme tedarik etmeye başladığını belirten Wolff, makalesinde terör örgütü PKK sempatizanı sözde yazar Kurdo Baksi'nin, "Yavaş yavaş Erdoğan'a teslim oluyorlar" açıklamasına da yer verdi.

Kristersson'ın, NATO üyeliğinin tamamlanmasını ilk dış politika başarısı haline getirmeye kararlı göründüğünü ifade eden Wolff, İsveç'in Ankara'nın taleplerine boyun eğmesine isyan etti.

Erdoğan: Gerekli adımlar atılmazsa onaylamayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ankara ziyareti sırasında da İsveç ve Finlandiya'nın "gerekli adımları atmaması halinde Türkiye'nin üyelikleri resmen onaylamayacağını" söyledi.