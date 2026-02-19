Alman Bakan Pistorius Türk ordusuna hayran kaldı: "Türkiye NATO’da merkezi rolde!"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi'nde icra edilen NATO'nun Steadfast Dart 2026 askeri tatbikatını yerinde inceledi. Tatbikat sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Pistorius, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeteneklerini ve NATO savunma planlarına yaptığı katkıları dünya kamuoyuna karşı takdirle karşıladığını belirtti.

BALTIK'TA TÜRK RÜZGARI: NATO’NUN VAZGEÇİLMEZ GÜCÜ

Türk müttefiklerin tatbikattaki varlığının NATO için büyük önem taşıdığını vurgulayan Pistorius, Türkiye'nin ittifak içindeki konumuna dair çarpıcı ifadeler kullandı. Pistorius, "Türkiye bu konuda her zaman merkezi bir rol oynamıştır ve bugün muhtemelen daha da fazla oynamaktadır" diyerek, Türk ordusunun NATO’nun gerçek büyüklüğünü kanıtlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

STRATEJİK ORTAK: GÜNEYDOĞU KANADININ SARSILMAZ KALESİ

Türkiye'nin coğrafi ve askeri ağırlığına işaret eden Alman Bakan, Ankara’nın güneydoğu kanadındaki kritik rolüne vurgu yaptı. Türk Donanması’nın yeni envanteriyle sergilediği performansı etkileyici bulduğunu söyleyen Pistorius, "Türk Donanması'nda yeni olan ve çok yüksek kaliteli olduğu kanıtlanan amfibi botlarla dikkate değer yeteneklere sahiptir" sözleriyle Türk ordusunun teknolojik gelişimine dikkat çekti.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYE TEŞEKKÜR: ZAHA VE TB3 SAHADA

Tatbikata yaklaşık 2 bin personel, Bayraktar TB3 SİHA’lar, TCG Anadolu ve çok sayıda modern fırkateynle katılan Türkiye’ye teşekkür eden Pistorius, özellikle yerli üretim Zırhlı Amfibi Hücum Araçları’na (ZAHA) yoğun ilgi gösterdi. Pistorius’un ZAHA’ları cep telefonuyla görüntülediği ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’na hayranlığını bizzat ilettiği öğrenildi.

STEADFAST DART-2026: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN GÖVDE GÖSTERİSİ

NATO’nun 2026 yılındaki en önemli faaliyeti olan ve 10 bin askerin katıldığı tatbikatta, Türkiye 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla sahadaki yerini aldı. Milli imkanlarla üretilen silah ve mühimmatların kullanıldığı organizasyonda, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine hızlı intikal kabiliyeti test edilirken, Türk askerinin disiplini ve donanımı bir kez daha tam not aldı.