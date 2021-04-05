Alman aşısı aile hekimde yapılıyor mu? Alman aşısı sağlık ocağında oluyor mu?
Alman aşısını nerede olabilirim? Türkiye’de Çin ve Alman aşıları uygulanıyor. Alman aşısı olmak isteyenler bunun için nereden randevu almaları gerektiğini merak ediyor. Peki, alman aşısı nerede yapılıyor? Alman aşısı sağlık ocağında yapılabiliyor mu?
Türkiye’de 14 Ocak’ta Sinovac aşısı uygulanmaya başladı. Nisan ayı başında ise BioNTech aşısı yapılmaya başlandı. Alman aşısı olmak isteyenler, özel dolaplarda saklanması gereken bu aşıyı aile hekimliklerinden yaptırıp yaptıramayacaklarını araştırıyor. Peki, Alman aşı randevusu nasıl alınır?
Alman aşısı aile hekimde yapılıyor mu? Alman aşısı sağlık ocağında oluyor mu?
BioNTech aşısı özel dolaplarda saklanması gereken bir aşı. Aile hekimliklerinde ve evde aşı uygulamasında saklama koşulları sebebiyle Alman aşısı uygulanmıyor. Alman aşısı olmak isteyenler randevularını hastanelerden oluşturmak durumunda.