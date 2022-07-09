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Spor Allahyar Sayyadmanesh hangi takıma transfer oldu?
Spor

Allahyar Sayyadmanesh hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferi konusunda açıklama yaptı. Peki, Allahyar Sayyadmanesh hangi takıma transfer oldu?

Yeniakit Publisher
2022-07-09 14:12:00 -
Allahyar Sayyadmanesh hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferi konusunda Hull City ile anlaşmaya başladı.

Allahyar Sayyadmanesh hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferi konusunda açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

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