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İSLAM Allahümme fağfirli verhamni ve tüb aleyye anlamı!
İSLAM

Allahümme fağfirli verhamni ve tüb aleyye anlamı!

Mübarek günleri dua ve zikirlerle geçirmek isteyenler ‘Allahümme fağfirli verhamni ve tüb aleyye’ istiğfarını her gün kaç kez okunmalı?

Yeniakit Publisher
2022-02-27 22:19:00 -
Allahümme fağfirli verhamni ve tüb aleyye anlamı!

İbadetle günlerini geçirenler hangi mübarek ayda hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Allahümme fağfirli verhamni ve tüb aleyye ne anlama geliyor?

Şaban ayı ne zaman?

Şaban ayı 4 Mart Cuma günü başlayacak. 17 Mart Perşembe gecesi berat kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı ramazan ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Şaban ayının önemi nedir?

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı. “Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, “Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

Allahümme fağfirli verhamni ve tüb aleyye anlamı!

Recep ayı boyunca her gün sabah-akşam 70’er kez Allahümme fağfirli verhamni ve tüb aleyye istiğfarının okunması tavsiye edilir.

Allahümme fağfirli verhamni ve tüb aleyye anlamı: Allahım beni bağışla, bana merhamet et, bana acı, tevbemi kabul eyle.

Allahümme fağfirli verhamni ve tüb aleyye diyen Allah’ın hoşnutluğunu kazanarak ölür ve recep ayının bereketiyle cehennem ateşine müptela olmaz. (Tuhfetü’l-ihvan,sh:10)

Ya erhamerrahimin anlamı ve fazileti
Ya erhamerrahimin anlamı ve fazileti

İSLAM

Ya erhamerrahimin anlamı ve fazileti

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