Allah’ı tanı ki O da seni tanısın

Peygamberimizin tavsiyesini Abdullâh bin Abbâs şöyle anlatır:

Bir gün Allah Rasûlü (sav)’in terkisinde bulunuyordum. Bana:

“-Yavrucuğum, sana bazı kaideler öğreteyim” dedi ve şöyle buyurdu:

“-Allah’ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun. Allah’ın (rızasını) her işte önde tutarsan, Allah’ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah’tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah’tan dile!”

Diğer bir rivayette de şöyle buyrulmaktadır: “Allah’ın emir ve yasaklarını gözet ki, O’nu önünde bulasın. Bolluk içindeyken (emirlerine bağlı kalmakla) Allah’ı tanı ki, O da darlığa düşünce (kurtarmak sûretiyle) seni tanısın…”

Efendimiz (sav), bu sözleriyle ihsan hâlinin özünü ve tezahürlerini ne güzel hulâsa etmiştir.

Günlük hayatımızda bir çift gözün kendisini gördüğünü sezen bir insan, nice yanlış söz ve davranıştan el çekiyor. Üstelik ona ceza vermeyecek bir çift cılız göz karşısında… Aynı şekilde ihsan hâli üzere yaşayan mü’min kişi, Allah Teâlâ’nın kendisini gördüğünü ve düşündüğü, konuştuğu, yaptığı her şeyi bildiğini idrak eder.