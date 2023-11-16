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Gündem Allah'a (c.c.) ve Hazreti Muhammed'e (sav) küfreden densiz serbest bırakıldı!
Gündem

Allah'a (c.c.) ve Hazreti Muhammed'e (sav) küfreden densiz serbest bırakıldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 20:12:00 -
Allah'a (c.c.) ve Hazreti Muhammed'e (sav) küfreden densiz serbest bırakıldı!

Allah'a (c.c), Peygamberi'ne (sav) ve dinine küfürler savuran Esad K. isimli şahıs mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Esad K., sosyal medya hesabından yaptığı yayında Gazzeli masumları hedef almış, İsrail'in katliamını, "Gazzeli çocukların kafatasıyla top oynayacağım" şeklindeki aşağılık sözleriyle desteklemişti.

Aynı şahıs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da Allah'a (c.c.) ve Peygamberi (sav) ile dinine küfürler savurmuştu.

Adem K., dini değerleri aşağılama suçlamasından çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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