Allah'a (c.c.) ve Hazreti Muhammed'e (sav) küfreden densiz serbest bırakıldı!
Allah'a (c.c), Peygamberi'ne (sav) ve dinine küfürler savuran Esad K. isimli şahıs mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.
Esad K., sosyal medya hesabından yaptığı yayında Gazzeli masumları hedef almış, İsrail'in katliamını, "Gazzeli çocukların kafatasıyla top oynayacağım" şeklindeki aşağılık sözleriyle desteklemişti.
Aynı şahıs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da Allah'a (c.c.) ve Peygamberi (sav) ile dinine küfürler savurmuştu.
Adem K., dini değerleri aşağılama suçlamasından çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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