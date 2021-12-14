Yine (Secde 21)de; “Belki dönerler diye o büyük azaptan önce, küçük azapla imtihan ederiz” buyurur Rabbimiz.

Dünya olarak hiç iyi günlere gitmiyoruz. Türkiye’deki duruma değil büyük resme bakalım lütfen. Pandemi, iklimlerde bozulma, tayfunlar, depremler, yangınlar, su kıtlığı, dünya ısısının artması, buzulların erimesi, gibi sebeplerle dünyanın dengesi bozuldu. Ve elbette insanların da dengesi bozuldu. İnsanlık, komşuluk, akrabalık, dostluk yerlerde sürünüyor. İnsana hayvan kadar bile değer verilmiyor. Hak yeme, zulüm, ahlaksızlık zirveye çıktı. Devletler ekonomik olarak sapır sapır dökülmeye başladı. Özel detaya girmeyeceğim. Girmeye gerek de yok.

Bunların tek sorumlusu var o da insan. Çünkü Rabbimiz: Şüphesiz nefisler kötülüğe meyyal yaratılmıştır. Buyurur. Nefsini ilah edineni gördün mü? Der yine.

Maalesef insanlık nefsini ilah edindi ondan başka da gözü hiçbir şeyi görmüyor. Tok, açın, zengin yoksulun halinden anlamıyor. İnsanlar, zulüm gördüğünde başını çevirip nemelazım diyor. Bir ayette helak emri verilen kavim için melekler: “Ama onların içinde iyi insanlar var” derler. Cevab; “Onlar birbirini kötülükten sakındırmıyorlardı.” Bu toplum, bu dünya, bu insanlık farklı mı? Değil. Çünkü insanlık ektiğini biçiyor.

“Bir toplum kendinde olanı düzelmediği müddetçe Allah da onların durumunu değiştirmez” buyurur Rabbimiz. İnşallah insanlık bunlardan ders çıkarıp kendini düzeltir. Yoksa daha kötü günlerin geleceğini, dünyanın ekonomik krizlerle boğuşacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Ve hele hele 3. Dünya Savaşı’nın bile göz ardı edilmemesini aklımızdan çıkarmamalıyız. Pandemi başlangıcında koca koca ülkelerin birbirinin maskelerini çaldığını unutmayalım. Su ve gıda krizi ülkeleri savaşa sürüklemesi işten bile değil. Allah sonumuzu hayr etsin desem kabul eder mi? Allahu alem etmez. Çünkü kendimizde olanı değiştirmez isek Allah durumumuzu düzeltmez. Selâm ve dua ile...