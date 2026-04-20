Sosyal medyada 'dünya lideri' dediler! Özgür Özel 2-3 saatte perte çıktı

Sanchez’in başka konuklarıyla samimi pozlar verdiği sırada, CHP liderinin arkadaki bir basamakta tek başına oturduğu o anlar, diplomasi arenasındaki gerçek ağırlığını gözler önüne serdi.

CHP fondaş medyasının "fırtına gibi esti" diyerek pazarladığı Barselona ziyareti, aslında bir halkla ilişkiler balonundan ibaret çıktı. Sosyalist Enternasyonal zirvesinde Sanchez ile kucaklaşma fotoğrafları servis edilse de, objektiflere takılan bu "merdivende bekleyiş" karesi, Özel’in zirvedeki asıl konumunu özetledi. Kendi ülkesinde devleti ve hükümeti hedef alan iddialı sözler sarf eden Özel’in, Avrupalı liderlerin yanında düştüğü bu durum, CHP içindeki "dünya vizyonu" iddialarını da yerle bir etti.

Sanal medyada Özel’i küresel bir aktör gibi göstermeye çalışanların yaygarası 2-3 saat bile dayanamadı. Sanchez’in başrol olduğu sahnede, kendisine bir sandalye bile bulamayıp basamakta oturan Özgür Özel’in bu hali, "Türkiye’yi biz yöneteceğiz" diyen zihniyetin dış dünyadaki etkisizliğini de belgeledi. İspanyol Başbakanı konuklarıyla ilgilenirken kenarda boynu bükük kalan Özel, Türkiye'nin itibarını temsil etmekten ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.