Allah sizin belanızı versin! Ürettikleri hamburger "Yok artık" dedirtti

Bitki bazlı hamburger üreten Avrupa merkezli Oumph!, insan eti tadında bitki bazlı hamburger ürününü satışa çıkarttığını duyurdu.

Şirketin insan eti tadındaki hamburgeri çıkartma sebebi ise insanları ürünlerini denemeye yönlendirmek.

Bitkisel et ürünleri üreten bir şirket, insanları ürünlerini denemeye yönlendirmek için alışılmadık ve “yamyamca” bir yol izlemeye karar verdi. Avrupa merkezli Oumph! “İnsan Eti Tadında Bitki Bazlı Burger'ini satışa sundu.

Şirketin kurucu ortağı Anders Linden tarafından yapılan açıklamada, tıpkı insan eti tadında olan burgerin kendini şımartmak isteyenler için geliştirildiği belirtilerek, “Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir” denildi.

Cadılar Bayramı'nda tanıtıldı

Öte yandan, Oumph! geçen yıl Cadılar Bayramı'nda, İsveç'in başkenti Stockholm’de "şimdiye kadarki en korkunç bitki bazlı yiyecekleri" sunduğunu iddia eden bir yemek kamyonu kurmuş ve insan tadındaki burgerini tanıtmıştı.

Reklam kampanyasını düzenleyen Madrid'deki LOLA MullenLowe ajansı, et severleri bitki bazlı ürünlerin "herhangi bir etin tadını taklit edebileceğine" "ikna etmek" istediklerini aktardı.

Diğer taraftan, "insan eti tadındaki burger”in soya fasulyesi, mantar ve buğday proteininin yanı sıra "bitki bazlı yağlar ve gizemli bir baharat karışımı" ile yapıldığı belirtildi.