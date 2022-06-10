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Gündem Allah sizin belanızı versin! Bunlar insan falan olamaz
Gündem

Allah sizin belanızı versin! Bunlar insan falan olamaz

İki ilden iki kan donduran haber geldi. Sakarya'da bir genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü. Bursa'da ise bir başka genç, annesini iple boğdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 11:32:00 -
Allah sizin belanızı versin! Bunlar insan falan olamaz

İki ilden iki kan donduran haber geldi. Sakarya'da bir genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü. Bursa'da ise bir başka genç, annesini iple boğdu.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Erenler ilçesinde 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü. Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O. Kaymak (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti. O.K. evde bulunan silahla babasını vurdu. Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki çocuk ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Annesini boğarak öldürdü

Öte yandan, dün Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde, yaşadıkları apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. (23) ekipler tarafından gözaltına alındı. Zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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Yorumlar

Mardinli Hoca

İşte düzenin yetiştirdiği cenavarlar duzenize ithaf olunur.

hüseyin sabaz

Allah muhafaza Rabbim neslimizi bizleri her türlü ahlaksızlıkdan korusun maneviyatsız ahlaksız yetişen nesil malesef bozuk bir nesil türedi internet tv kanalları filmler diziler sosyal medya kimse bunlara durun demiyor bu toplumun bu hale gelmesinden kişiler aileler ebeveynler devlet hükümet herkes sorumlu Allah rasülü efendimiz 23 senede en vahşi toplumdan pırlanta gibi bir nesil inşa eyledi çözüm ortada
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